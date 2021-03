Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő két hétben 12 és 13 óra között ajánlott a piacozás a 65 év felettieknek a városban.","shortLead":"A következő két hétben 12 és 13 óra között ajánlott a piacozás a 65 év felettieknek a városban.","id":"20210301_Egyoras_idosavot_ajanlanak_az_idoseknek_a_vasarlasra_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6146b36f-b9d9-4fc3-a7d8-22c5ce5a0ee9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Egyoras_idosavot_ajanlanak_az_idoseknek_a_vasarlasra_Szekesfehervaron","timestamp":"2021. március. 01. 11:06","title":"Egyórás idősávot ajánlanak az időseknek a vásárlásra Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány alapítója, aki meg akarta szavaztatni azt is, hogy elvegyék Csókay András agysebész telefonját.","shortLead":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány...","id":"20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982bc6c2-781c-429a-a4ac-77ce66590c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","timestamp":"2021. március. 02. 21:21","title":"Újabb részletek derültek ki Szász János rendező jogvitájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","shortLead":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","id":"20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a7528-48a1-45e4-b533-6ea07fdd4417","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","timestamp":"2021. március. 02. 10:34","title":"Brüsszelben sem tudják, hátrányos-e a magyaroknak, hogy a vakcinaigazolásban nincs típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely megúszni látszik az esetszámok felfutását.","shortLead":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely...","id":"20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0965bb67-0dcc-4d6b-abde-c7ec0d6b1b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Szinte minden megyében megugrottak az esetszámok a harmadik hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]