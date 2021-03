Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok. Ugyanakkor az áltudományos, vírustagadó és oltásellenes támadások is felerősödtek ellenük.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok...","id":"202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e3347-3625-45bf-b07d-696a5bb2df1a","keywords":null,"link":"/360/202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","timestamp":"2021. március. 23. 07:00","title":"\"Kutatóként elég nehéz megérteni, miért írja valaki azt, hogy megszurkálná a családunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában, a kutatók egy globális éghajlatmodellel figyelmeztetnek az óceánok és a szárazföldek reakcióira. ","shortLead":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában...","id":"202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d400f37-ea47-428a-90d8-6ee3c262db33","keywords":null,"link":"/360/202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","timestamp":"2021. március. 23. 14:00","title":"Mi is megérezhetjük, ha napelemeket telepítenek a sivatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben kiderült, egyébként nem volt fegyvere.



","shortLead":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben...","id":"20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f825604-30df-4bfd-b810-10afb38bf1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","timestamp":"2021. március. 24. 09:58","title":"Vádlott lett a Covid-munkanélküli zalai szakácsból, aki rendőrök lelövésével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető vásárlókat.","shortLead":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető...","id":"20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b3a13-ae84-4c94-84c2-a0cd036dd704","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","timestamp":"2021. március. 23. 16:03","title":"John Cleese lerajzolta a Brooklyn hidat, 21,3 milliárd forintnyi dollárt akar érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj haza nyolcig, és magadra vess, ha megbüntetnek. Vélemény.

","shortLead":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj...","id":"20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf13a65-57aa-48b8-b0c7-308f833f90f3","keywords":null,"link":"/360/20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","timestamp":"2021. március. 24. 13:00","title":"Tóta W.: Kicsimmel Dubajokba’","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]