[{"available":true,"c_guid":"bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","shortLead":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","id":"20210331_videobiro_NB_I_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a464d3c-7859-4858-a387-7528be7aba08","keywords":null,"link":"/sport/20210331_videobiro_NB_I_mlsz","timestamp":"2021. március. 31. 18:09","title":"Kötelező lesz a videóbíró a következő idényben az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen fenntartással kezelt AstraZenecáért éppúgy, mint az orosz vagy a kínai oltóanyagért.","shortLead":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen...","id":"20210331_Hajsza_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b68cfb-6d25-4ad9-896b-2751f97ca5f5","keywords":null,"link":"/360/20210331_Hajsza_kozben","timestamp":"2021. március. 31. 11:00","title":"Politikai fronton is dúl a vakcinaháború – 7,8 milliárd ember élete a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. Ezt állítja elemzésében a vállalati informatikai megoldásokat szállító Stylers Group, és egyúttal el is magyarázza, mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop.","shortLead":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni...","id":"20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffc41ff-32e5-4ea6-919f-a1554090fbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","timestamp":"2021. március. 31. 06:03","title":"Mi az Amazon sikerének titka? Hogyan vehetik át a magyar webshopok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","shortLead":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","id":"20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f6c13-eef5-4a7a-b916-20a4793a0d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","timestamp":"2021. március. 29. 20:16","title":"Itt a játék, amiben bárhová rakhatjuk a Szuezi-csatornában rekedt teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","shortLead":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","id":"20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4795eb1-d54a-48fa-85dd-4a37ec7fbbdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","timestamp":"2021. március. 31. 15:28","title":"Kiléphet-e az elzárásból az, akit már beoltottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.","shortLead":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367...","id":"20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a90736c-91fb-4eb6-97b7-a4fe976b160a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 30. 08:42","title":"Borul a költségvetés, a hiány miatt törvényt módosítana a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan hivatalosan is leleplezik a puttonyos új 308-ast, vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki.","shortLead":"Hamarosan hivatalosan is leleplezik a puttonyos új 308-ast, vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki.","id":"20210330_stilusos_kombikent_erkezik_az_uj_peugeot_308_sw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c9e93f-447c-4648-b4cb-af06aa51727c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_stilusos_kombikent_erkezik_az_uj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. március. 30. 06:41","title":"Stílusos kombiként érkezik az új Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]