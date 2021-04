Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET szerint a kiberbűnözők megpróbálják kihasználni a nemzetek oltási programjait: elképesztő ajánlatokkal bombázzák a lakosságot. Aki nem elég óvatos, az adatai és az egészsége bánthatja.","shortLead":"Az ESET szerint a kiberbűnözők megpróbálják kihasználni a nemzetek oltási programjait: elképesztő ajánlatokkal...","id":"20210419_oltas_vakcina_csalas_internetes_csalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce312c6-f5e5-4ae4-b2c6-b687b726d9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_oltas_vakcina_csalas_internetes_csalo","timestamp":"2021. április. 19. 19:03","title":"Mióta egyre többen kérnek oltást, a csalókból is egyre több van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe hozható vérrögképződéses eseteket – állapította meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) gyógyszerkockázat-értékelő bizottságának (PRAC) vizsgálata.","shortLead":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe...","id":"20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b2b15c-e205-469c-8a57-949a72f376be","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 20. 17:02","title":"EMA: A Johnson & Johnson vakcináinak igen ritka mellékhatása lehet a vérrögképződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult gyerekek megsegítésére; már akkor közölte: reméli, hogy lesznek támogatók.","shortLead":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult...","id":"20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f156bf-a4e2-45f3-8386-24aee5123b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","timestamp":"2021. április. 20. 12:32","title":"Szörényi, Bródy és Feke Pál koncerttel támogatják Áder János alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","timestamp":"2021. április. 21. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, de mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","shortLead":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","id":"20210421_elovalasztas_median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50042eb-4316-405b-8a73-d99ff91a649a","keywords":null,"link":"/360/20210421_elovalasztas_median","timestamp":"2021. április. 21. 13:00","title":"Medián: Jakab a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt, Karácsony a legjobb \"második favorit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","shortLead":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","id":"20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14723ea6-c279-4b84-9bfc-61cea23ea2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","timestamp":"2021. április. 20. 17:43","title":"Az Európa Tanácsig jutott a magyar közmédiában támadott osztrák újságíró ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást is meghamísítottak a Munkáspárt ajánlóívein. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett. ","shortLead":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást...","id":"20210421_probaido_munkaspart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90542399-d984-407c-a3d2-95cd0c5c4610","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_probaido_munkaspart","timestamp":"2021. április. 21. 15:05","title":"Elítélték a Munkáspárt 89 és 90 éves aktivistáit, mert aláírást hamisítottak az ajánlóíveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","shortLead":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","id":"20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec1281-5721-4f37-bc32-072090a7b6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_google_meet_takarekos_uzemmod_bekapcsolasa","timestamp":"2021. április. 21. 10:33","title":"Vége a kifogásnak: nem fog lemerülni az akku a Google Meet találkozókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]