[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","shortLead":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","id":"20210420_oltast_adomany_EU_balkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ceb6c-a41f-4374-a28d-7d29bb447122","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_oltast_adomany_EU_balkan","timestamp":"2021. április. 20. 12:05","title":"651 ezer oltást adományoz az EU a balkáni országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","shortLead":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","id":"20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046893a-c011-42ce-9096-35731799419e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","timestamp":"2021. április. 20. 11:21","title":"Kínában most látták elérkezettnek az időt az eredeti VW Bogár lemásolásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","shortLead":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","id":"20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f687c46-d0bb-4171-b6d6-7f9d42bf2b04","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. április. 21. 11:29","title":"Megállapodtak az EU klímatörvényéről az uniós intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik Mari kívánsága. Videót készített az emlékére.\r

\r

","shortLead":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik...","id":"20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747226-b78a-4011-ab07-8cacd5724894","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","timestamp":"2021. április. 21. 12:24","title":"Így adja elő Varnus Xavér Törőcsik Mari kedvenc popslágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult gyerekek megsegítésére; már akkor közölte: reméli, hogy lesznek támogatók.","shortLead":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult...","id":"20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f156bf-a4e2-45f3-8386-24aee5123b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","timestamp":"2021. április. 20. 12:32","title":"Szörényi, Bródy és Feke Pál koncerttel támogatják Áder János alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","shortLead":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","id":"20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868d09bb-9d38-451b-a0f5-53211ff570a2","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2021. április. 20. 21:51","title":"Az Újpest ellen lett újra bajnok a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]