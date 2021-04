Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar munkavállalói érdekképviseleteknek a sikerre.","shortLead":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar...","id":"20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3011f2-7532-4a0f-a9a7-01f29e071f44","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","timestamp":"2021. április. 28. 13:49","title":"Hiába korlátozza a kormány a szakszervezeteket, néha így is erőt tudnak mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy tömeg.","shortLead":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy...","id":"20210428_usa_oltas_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a735a2-2391-4f6f-b705-c12c75ad2437","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_usa_oltas_maszk","timestamp":"2021. április. 28. 05:44","title":"Enyhítették a maszkviselés szabályait az Egyesült Államokban azok számára, akik minden oltást megkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","shortLead":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","id":"20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502a358-0dce-450f-98dc-6ef0027bbfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","timestamp":"2021. április. 28. 08:32","title":"Egy fideszes képviselő megmagyarázta, miért kellett alapítványokba tenni a közvagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","shortLead":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","id":"20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce804cfe-0256-4687-9f2c-202191875069","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","timestamp":"2021. április. 28. 11:07","title":"Szexuális zaklatási vádak miatt vonják vissza Philip Roth életrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni a kompatibilis telefonokra. Egyik legérdekesebb újdonsága napjaink gyakran előforduló problémájára reagál: mostantól akár maszkban is feloldható a lezárt iPhone. ","shortLead":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni...","id":"20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0276c06-8fcd-423c-9e06-ebdb034a6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","timestamp":"2021. április. 27. 10:03","title":"Frissítse az iPhone-ját, hogy utána akár arcmaszkban is fel tudja oldani a lezárt képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos, hogy aztán több, mint 20 év és rengeteg kaland után térjen haza szülőföldjére. 2014-től olyan gyümölcsöket termeszt, amik évek óta nem csak a nagy áruházak polcairól, de Magyarországról is hiányoztak. Az igény pedig akkora a prémium minőségű áfonya, szeder és ribizli iránt, hogy folyamatosan bővülnek és fejlesztenek. Helyszíni riport a zalai bogyósgyümölcs ültetvényről.","shortLead":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos...","id":"20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23c18b-4107-4e5e-9f92-ddc128785f09","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","timestamp":"2021. április. 27. 11:30","title":"A Hivekovics-utazás: zalai madárvédőből pingvinszakértő és áfonyatermesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]