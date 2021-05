„EU-szerte felgyorsult az oltási kampány: most adták be a 150 milliomodik vakcinát” – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy Twitter-posztban.

La vaccination s’accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations.



Un quart des Européens ont déjà reçu leur première dose.



Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l’UE en juillet. pic.twitter.com/0ateOt7B9E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

A Bizottság elnöke arra is rámutatott, hogy az EU 450 milliós lakosságának negyede már legalább egy oltást megkapott a koronavírus ellen.

Az EU-nak elég vakcinája van ahhoz, hogy júliusig a felnőtt lakosság 70 százalékát beoltsák

– mutatott rá Von der Leyen.

Ez a kezdeti szállítási nehézségek után jelentős előrelépés, ugyanis az Európai Bizottság eredetileg a szeptember végét tűzte ki határidőnek ahhoz, hogy a nyájimmunitáshoz szükséges 70 százalékos küszöböt átlépjék.

A kedvező hírek jórészt annak köszönhetőek, hogy a Pfizer–BioNTech vállalta, hogy 50 millióval több vakcinát – összesen 250 milliót – szállít ebben a negyedévben.

A magyar kormány úgy számol, hogy nyár elejére érhetik el a 70 százalékos átoltottságot a magyar lakosság körében.