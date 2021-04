Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg még nincs hivatalos eszköz, ami segítené a WhatsApp csevegési előzmények másik mobilplatformra történő átvitelét. De készül már a megoldás, és hamarosan ez sem lehet gond.","shortLead":"Jelenleg még nincs hivatalos eszköz, ami segítené a WhatsApp csevegési előzmények másik mobilplatformra történő...","id":"20210414_whatsapp_csevegesi_elozmenyek_migracio_ios_iphone_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c982b2f-ce2c-4480-b982-8265f5072e61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_whatsapp_csevegesi_elozmenyek_migracio_ios_iphone_android","timestamp":"2021. április. 14. 11:03","title":"iPhone-ról Androidra vált? A WhatsAppját egy az egyben átviheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","shortLead":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","id":"20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb9f012-2499-41c0-94b4-2d4782d7e8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","timestamp":"2021. április. 14. 11:25","title":"Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","shortLead":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","id":"20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e0b76b-f182-4900-9ac0-503a27c3e7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","timestamp":"2021. április. 12. 17:37","title":"A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felső tagozatai is nyitnak egy hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan meggyőző eredménnyel, mintha valódi képet látnánk.","shortLead":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan...","id":"20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c94f156-5ace-4884-af57-da92900fb4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","timestamp":"2021. április. 13. 14:03","title":"Végignézte az internetre feltöltött macskás képeket a mesterséges intelligencia, már sajátokat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]