[{"available":true,"c_guid":"24a71774-44e3-45b2-a9c2-2922393b997d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Oscar-díjra jelölt Benh Zeitlin bámulatos tájon, tehetséges gyerekszínészekkel készített második filmje óda az érintetlen vadon varázsáról és a gyermeki fantázia határtalan teremtőerejéről. \r

","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt Benh Zeitlin bámulatos tájon, tehetséges gyerekszínészekkel készített második filmje óda...","id":"202120_film__az_orok_gyereklet_wendy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a71774-44e3-45b2-a9c2-2922393b997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5370dd-a04c-4ff0-b434-1e6152ac07fe","keywords":null,"link":"/360/202120_film__az_orok_gyereklet_wendy","timestamp":"2021. május. 24. 17:00","title":"Pán Péter az amerikai vadonban - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes felfedezésre holland kutatók. ","shortLead":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes...","id":"202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad682e13-17d3-4b0e-a100-78561f0212e0","keywords":null,"link":"/360/202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","timestamp":"2021. május. 25. 10:10","title":"1291 ásítást vettek videóra, hogy rájöjjenek a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 25. 07:30","title":"Árterek helyreállítása a vízi ökoszisztémák javulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","shortLead":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","id":"20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c721589-f6b9-4849-a774-b6f14f55d873","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","timestamp":"2021. május. 24. 21:32","title":"Ilyen, amikor a Nomadland Oscar-díjas rendezőjére szuperhősfilmet bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]