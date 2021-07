Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","shortLead":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","id":"20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5021de15-c65e-4dbc-b457-3271926f205c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","timestamp":"2021. június. 29. 14:05","title":"Miért sürgette Netanjahu német hadihajók megvásárlását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","shortLead":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","id":"20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59552d67-59b8-4af8-9aa7-5ba6917ec7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","timestamp":"2021. június. 29. 15:59","title":"A Pfizer már több mint 6 millió adag vakcinát szállított Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","shortLead":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","id":"20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e99644d-349c-460d-8d25-d1685cebb4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 30. 13:37","title":"Csökkentené a Magyarországnak adott uniós pénzeket a német belügyminiszter a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi a sajátjának. Ennek megfelelően az arcvonásait is átrendeztette kicsit. ","shortLead":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi...","id":"20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5c09a-de96-4393-aa47-9df1f825894f","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","timestamp":"2021. június. 29. 15:02","title":"Koreaivá műttette magát a BTS-rajongó brit influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","shortLead":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","id":"20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7f7ea-2989-44ed-bd73-c69cdfe7ba2b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:45","title":"Náci karlendítésért és rendőrök dobálása miatt is kerültek bajba magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","shortLead":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","id":"20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cac6e-737e-4a52-9310-82179529463e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","timestamp":"2021. június. 30. 17:03","title":"Régóta hiányzó funkció kerül az androidos YouTube-alkalmazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]