[{"available":true,"c_guid":"513e0f0b-e67e-4e89-bda7-0b994a7069c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napok óta két drogbanda harcol Brüsszelben 200 kiló ellopott kábítószer miatt.","shortLead":"Napok óta két drogbanda harcol Brüsszelben 200 kiló ellopott kábítószer miatt.","id":"20250207_lovoldozes-brusszel-drog-bandahaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513e0f0b-e67e-4e89-bda7-0b994a7069c9.jpg","index":0,"item":"beca44c4-8195-4014-806c-674b380533f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_lovoldozes-brusszel-drog-bandahaboru","timestamp":"2025. február. 07. 12:32","title":"Megint lövöldözés volt Brüsszelben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy sem. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy...","id":"20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"b50ba62b-9e51-4947-9639-6ff7eaad1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","timestamp":"2025. február. 06. 09:52","title":"Magyar Péter: Itt az ideje, hogy Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és akkumulátorgyártásban is.","shortLead":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és...","id":"20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"2024fd1c-3f05-45aa-806b-b63cab3163d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","timestamp":"2025. február. 06. 08:54","title":"Példa nélküli visszaesés: már második éve zsugorodik a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé.","shortLead":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó...","id":"20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949.jpg","index":0,"item":"ea3a904c-1ee0-4ddf-a434-6034ca4fcefd","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","timestamp":"2025. február. 06. 06:30","title":"EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erre a sorsra jut az amerikai választásokba való külföldi beavatkozás elleni küzdelemmel foglalkozó egység is. ","shortLead":"Erre a sorsra jut az amerikai választásokba való külföldi beavatkozás elleni küzdelemmel foglalkozó egység is. ","id":"20250207_feloszlatjak-az-orosz-oligarchakkal-foglalkozo-amerikai-igazsagugyi-munkacsoportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2.jpg","index":0,"item":"9d89b383-fa94-410a-a50e-00a422246117","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_feloszlatjak-az-orosz-oligarchakkal-foglalkozo-amerikai-igazsagugyi-munkacsoportot","timestamp":"2025. február. 07. 13:02","title":"Feloszlatják az orosz oligarchákkal foglalkozó amerikai igazságügyi munkacsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk, hogy a következő hónapok stratégiájáról tárgyaljanak konkrét ügyek kapcsán. Megosztó témák is napirendre kerülhetnek.","shortLead":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk...","id":"20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90.jpg","index":0,"item":"6ec80154-8e74-4c79-96ab-d9256c9d14ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","timestamp":"2025. február. 07. 19:01","title":"Történelmi csúcstalálkozón tennék naggyá Európát a Patrióták Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette a keresőt. Néhány funkcióhoz azért továbbra is szükség lehet rá.","shortLead":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette...","id":"20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"d31156c5-75fb-4c62-919b-58740ca44a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","timestamp":"2025. február. 06. 09:04","title":"Retteghet a Google? Pofonegyszerű lett használni a ChatGPT keresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük.","shortLead":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt...","id":"20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e.jpg","index":0,"item":"dd52d0eb-a200-48be-9f3c-852302f17ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]