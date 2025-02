Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7df2dae0-8796-490c-94c8-259a753cf2b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden leopárdnak megvan a maga egyedi hangja, amely alapján azonosítani lehet az állatot – állapította meg egy új tanulmány. Az egyedi üvöltő hangok felismeréséhez a mesterséges intelligenciát is segítségül hívták.","shortLead":"Minden leopárdnak megvan a maga egyedi hangja, amely alapján azonosítani lehet az állatot – állapította meg egy új...","id":"20250220_leopardok-azonositasa-uvoltesuk-alapjan-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7df2dae0-8796-490c-94c8-259a753cf2b3.jpg","index":0,"item":"0b4cd751-4362-4584-9e23-a5aacbbc774a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_leopardok-azonositasa-uvoltesuk-alapjan-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 20. 14:03","title":"Kiderült: nem is annyira a foltjaik, mint inkább az üvöltésük alapján azonosíthatók a leopárdok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem sikerült még aláírni a szerződést Rákosrendező megvásárlásáról, mert az a vállalat, amelynek a fővároson kívül még elővásárlási joga van, nem nyilatkozott, mit szeretne.","shortLead":"Nem sikerült még aláírni a szerződést Rákosrendező megvásárlásáról, mert az a vállalat, amelynek a fővároson kívül még...","id":"20250219_Habony-Budapest-Rakosrendezo-minidubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"6554dbfd-cf34-4066-ab1a-5e5d931d7e9c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250219_Habony-Budapest-Rakosrendezo-minidubaj","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Habonyék cége miatt még nem vehette meg Budapest Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével kapcsolatban, ami külön csoportokba tenné az iskolakezdés előtt álló gyerekeket.","shortLead":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével...","id":"20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"a877ef98-c557-4feb-a26e-5e50918bdfe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","timestamp":"2025. február. 20. 12:37","title":"Még azoknak az óvodáknak is gondot okozhat az új rendelettervezet, ahol nincsenek vegyes csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz narratíva átvétele mindenképpen jó pont Putyinnál. ","shortLead":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz...","id":"20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"6e21fe12-e56f-4e89-9bee-46e11411d466","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:37","title":"Újabb engedmény Oroszországnak: Trump választásokat akar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Minden adathoz hozzá akar férni, minden hivatalba saját embert követel: Elon Musk szabad kezet kapott Donald Trumptól a szövetségi államapparátus karcsúsítására, és ezt mérnöki feladatnak fogja fel. Saját cégeitől valóságos ármádiát irányított át a feladatra, amelynek tagjai hajlandók heti 60-80 órát is dolgozni a nagy célért.","shortLead":"Minden adathoz hozzá akar férni, minden hivatalba saját embert követel: Elon Musk szabad kezet kapott Donald Trumptól...","id":"20250220_hvg-elbocsatando_legio-elon-musk-doge-trump-amerika-leepitesi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"77ea18af-1893-41fa-9e99-43d51648805b","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elbocsatando_legio-elon-musk-doge-trump-amerika-leepitesi-hullam","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Rideg technokrata hadsereget vezényelt Washingtonba Elon Musk, hogy végrehajtsa minden idők leépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a853035e-332b-4566-9b5b-6f908b4695fe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zárt pályán autóztunk a Mercedes-AMG legfrissebb modelljeivel, a lágyhibrid CLE 53-mal, a plug-in hibrid E 53-mal és a biturbó V8-as GLE 63 S-sel. Vázoljuk, hogy mire képes feszített tempó mellett a sportos kupé, szedán és SUV.","shortLead":"Zárt pályán autóztunk a Mercedes-AMG legfrissebb modelljeivel, a lágyhibrid CLE 53-mal, a plug-in hibrid E 53-mal és...","id":"20250220_a-jo-a-rossz-es-a-csuf-legujabb-mercedes-amg-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a853035e-332b-4566-9b5b-6f908b4695fe.jpg","index":0,"item":"1bf50521-e469-418d-80eb-5202aaa282ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_a-jo-a-rossz-es-a-csuf-legujabb-mercedes-amg-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 20. 10:07","title":"A jó, a rossz és a csúf: megkínoztuk a legújabb Mercedes-AMG-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","shortLead":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","id":"20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"d28ebdf1-37e9-4373-a402-f93b2488d8cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 19. 08:45","title":"Trump most épp az autókra, gyógyszerekre és chipekre kivetett vámmal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]