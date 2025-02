Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami vállalat felügyeletét vesztették el. Az átszervezést nemcsak a választási felkészülés indokolhatja, de így bizonyíthatja Orbán az amerikaiaknak, hogy csökkenti a korrupciós kockázatot Rogán körül. És persze illeszkedik a kormányfő hatalomgyakorlási technikájába is.","shortLead":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami...","id":"20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8.jpg","index":0,"item":"3a1847f1-c275-46c4-a67c-818e1fdf8dec","keywords":null,"link":"/360/20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. február. 25. 14:54","title":"Amerika visszainteget: Rogán ma elbukta hatalmának jó részét, miután a szankciós kalodából nem szabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták csütörtökön ismét találkozni fognak, ezúttal Isztambulban.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták...","id":"20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"7b56efb8-2a37-4a0b-a4c2-36aecd97fe7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","timestamp":"2025. február. 26. 14:19","title":"Lavrov máris cáfolta Trumpot: Nem igaz, hogy támogatnák európai békefenntartók Ukrajnába telepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A zongoraművész tanítványai közt volt Ránki Dezső, Kocsis Zoltán és Schiff András.","shortLead":"A zongoraművész tanítványai közt volt Ránki Dezső, Kocsis Zoltán és Schiff András.","id":"20250226_meghalt-rados-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f.jpg","index":0,"item":"1e3c8a81-19d0-4887-a4d7-593b165aa789","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_meghalt-rados-ferenc","timestamp":"2025. február. 26. 16:16","title":"Meghalt Rados Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a00ae1-5527-446a-be7a-6fbde7028fe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jövőben is a miniszterelnök munkáját segíti.","shortLead":"A jövőben is a miniszterelnök munkáját segíti.","id":"20250225_havasi-bertalan-miniszterelnoki-megbizott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a00ae1-5527-446a-be7a-6fbde7028fe7.jpg","index":0,"item":"2df961bd-df54-4126-812d-5bfbbed94778","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_havasi-bertalan-miniszterelnoki-megbizott-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 18:27","title":"Megvan, hol folytatja Havasi Bertalan, Orbán volt sajtófőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ededfdf-18e2-4c88-a7e6-fe1d3e84afbc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európa-bajnok infláció mellett nem meglepő módon 6,5 százalék marad az alapkamat. Egy hónap múlva már a Varga Mihály vezette Monetáris Tanács dönthet róla.","shortLead":"Az Európa-bajnok infláció mellett nem meglepő módon 6,5 százalék marad az alapkamat. Egy hónap múlva már a Varga Mihály...","id":"20250225_Matolcsy-mnb-kamatdontes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ededfdf-18e2-4c88-a7e6-fe1d3e84afbc.jpg","index":0,"item":"e5f4e0ff-fe42-4ba1-9a27-ea8491c7e68f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Matolcsy-mnb-kamatdontes-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 14:11","title":"Matolcsy utoljára szavazott az alapkamatról, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]