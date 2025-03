Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Brüsszelben köszönetet mondott minden európai vezetőnek, és kijelentette, hogy a háború elejétől érzik az EU támogatását, valamint azt, hogy

nem vagyunk egyedül.

Az európai védelmi ipar növelésére vonatkozó kezdeményezést nagyszerű döntésnek nevezte, és hozzátette, hogy Ukrajna is mindent megtesz saját kapacitásainak bővítése érdekében.

A csúcstalálkozó előtt a sajtónak nyilatkozó vezetők mindegyike a gyors döntések fontosságát emelte ki. António Costa, az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott: „Európa biztonsága és védelme nem válik el Ukrajna biztonságától és védelmétől. Az erősebb európai védelem az ukránok védelme és Ukrajna erősebb kapacitásának fellendítése. A védekezés a saját védekezésünk fokozása szempontjából is nagyon fontos. Ezért vagyunk itt, hogy támogassuk Ukrajnát egy átfogó, igazságos és tartós béke elérésében.”

Ennek az egységnek a megbontója azonban – ismét – Orbán Viktor lehet, aki erős fenntartásokkal kezel minden új, Ukrajnába irányuló támogatást. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője azt mondta erre, hogy éppen ezért alakult meg Londonban uniós és Unión kívül országok részvételével a tettre készek koalíciója, hogy „egy ország ne blokkolhasson mindenki mást”. A magyar politikát pedig „veszélyes szerencsejátéknak” minősítette Ukrajna jövőjével.

António Costa, az Európai Tanács elnöke köszönti Orbán Viktort az Ukrajna és az európai védelem további támogatásáról szóló tanácskozás előtti rendkívüli Európai Tanács előtt 2025. március 6-án az EU brüsszeli központjában AFP / Nicolas Tucat

2030: az ukrán csatlakozás céldátuma?

„Úgy gondolom, hogy nem szabad alábecsülnünk saját hatalmunkat, ha Európáról van szó, azt a gazdasági hatalmat, amellyel rendelkezünk, és azt az erőt, amellyel itt rendelkezünk” – fogalmazott Kallas. Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda arra figyelmeztetett, hogy

az Európai Uniónak a katonai kiadások és Ukrajna EU-tagsága terén konkrét kötelezettségvállalásokkal kell távoznia a mai ülésről.

Szerinte semmi értelme hosszú és felesleges vitákat folytatni, miközben az ukránok a vérükkel fizetnek mindennap. Nauseda azt javasolta, hogy 2030. január 1-jét tűzzék ki Ukrajna EU-tagságának szimbolikus dátumaként.

Gitanas Nauseda litván elnök újságíróknak beszél, amikor megérkezik a rendkívüli Európai Tanács-ülésre, hogy megvitassák Ukrajna és az európai védelem folyamatos támogatását 2025. március 6-án AFP / Nicolas Tucat

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor esetleg kisiklathatja-e ezeket a törekvéseket, a litván államfő azt mondta, hogy „majd meglátjuk”, aztán így folytatta: „Meg kell keresnünk a módokat a döntések meghozatalára, különben a történelem megbüntet minket, és ezért nagyon nagy árat fogunk fizetni. Itt az idő, hogy megmutassuk, Európa globális szereplő, nemcsak megbeszélések klubja.”

Evika Silina lett miniszterelnök szerint Ukrajna kénytelen lesz béketárgyalásokat kezdeni, de minden európai országnak meg kell értenie, hogy mennyire veszélyes, ha Oroszország folytatja a fegyverkezést, és pár év múlva megtámadhat más országokat. „Úgy gondolom, hogy Magyarország mindig megteszi a saját javaslatait, de kellenek olyan országok, amelyek többet akarnak nyújtani Ukrajnának és magunknak, európaiaknak, és erre kell megoldást találnunk” – fogalmazott.

Evika Silina lett miniszterelnök az Európai Tanács rendkívüli ülésére érkezik AFP / Nicolas Tucat

Sokkal kevésbé volt visszafogott Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, aki fogadta a Néppárthoz tartozó európai kormányfőket a csúcstalálkozó előtt.

„Nekünk, az Európai Néppártnak elegünk van abból, hogy Orbán Viktor csak akadályozza a közös megértést [és] a józan észt az Európai Unióban. El kell gondolkodnia azon, hogy valóban része akar-e lenni egy szélesebb európai családnak”

– mondta újságíróknak.

Olaf Scholz utolsó napjait töltő német kancellár az EU-csúcsra érkezve úgy fogalmazott, rendkívül kritikus időszakban találkoznak ma a tagállamok vezetői. „Feladatunk a napokban annak megerősítése, hogy Ukrajnát pénzügyileg és katonailag is tovább támogatjuk, egy igazságos, tartós és fenntartható béke megkötéséig” – hangsúlyozta a kancellár. Scholz üdvözölte továbbá, hogy az ukrán elnök szerinte kész megfontolni egy azonnali fegyverszünet megkötését a levegőben és szárazföldön egyaránt. Németország számára azonban az a legfontosabb, hogy Ukrajna demokratikus és független ország maradjon a jövőben is. Scholz szerint világosan látszik, hogy ez európai segítségnyújtás és támogatás nélkül nem valósul meg. Éppen ezért szerinte a mai csúcstalálkozón kulcsfontosságú támogatásokról döntenek majd a tagállami vezetők.

A német kancellár úgy véli, Ukrajna mellett a csúcstalálkozó tágabb értelemben vett tétje, hogy az EU-nak demonstrálnia kell, képes saját katonai és biztonságpolitikai védelmét megőrizni és fokozni. Ehhez azonban szükséges a tagállamok szoros és fokozódó együttműködése.

Orbán Viktor az újságírókat megkerülve, nyilatkozat nélkül ment be a tanácsterembe, a politikusokkal azonban lekezelt. Az Európai Tanács hivatalos videóján is jól látszik, ahogy a magyar miniszterelnök narancssárga nyakkendőben, Donald Tusk mellett lép be a terembe, ahol kedélyesen elbeszélget Luc Frieden luxemburgi és Luís Montenegro portugál miniszterelnökkel.

Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó Uploaded by HVG Videó on 2025-03-06.

Nyitókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen az EU-csúcson. Fotó: AFP / Nicolas Tucat