Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","shortLead":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","id":"20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8.jpg","index":0,"item":"09e53513-219b-44fc-8a08-85a16bc7072c","keywords":null,"link":"/sport/20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Gólörömbe sérült bele Manuel Neuer, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","shortLead":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","id":"20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17.jpg","index":0,"item":"dc13a3e4-8ef1-4cda-971a-3912dd300ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Jön az Opera újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngésző felett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","shortLead":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","id":"20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60.jpg","index":0,"item":"0a17b57e-f025-4279-9d15-917917c2149b","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","timestamp":"2025. március. 04. 21:24","title":"Felső szomszédja szerint rendszeresen gyújtogatott az a miskolci férfi, akinek kiégett a panellakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8012c0-9810-4433-b7e5-bafb84536cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marine Le Pen úgy véli, hogy bár senki sem kényszerítheti az Egyesült Államokat Ukrajna támogatására, az azonban igencsak kifogásolható, hogy nem adtak időt Kijevnek a váltás előkészítésére.","shortLead":"Marine Le Pen úgy véli, hogy bár senki sem kényszerítheti az Egyesült Államokat Ukrajna támogatására, az azonban...","id":"20250304_le-pen-ukrajna-tamogatas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8012c0-9810-4433-b7e5-bafb84536cfd.jpg","index":0,"item":"f5ac3f18-a577-401d-b817-536bf0fada22","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_le-pen-ukrajna-tamogatas-usa","timestamp":"2025. március. 04. 16:12","title":"Még Orbán francia szövetségese szerint is brutális, ahogy Trump felfüggesztette az ukránok támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Az egyik tiszás szerint egy helymeghatározás miatt hívják be őket.","shortLead":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós...","id":"20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4.jpg","index":0,"item":"e04f363f-e9bf-4576-a596-83a03608998d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","timestamp":"2025. március. 05. 17:58","title":"Beidézték a gödi tiszásokat a jegyző elé a város nevének használata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arra szólította fel a hatóságok vezetőit, hogy ne kollaboráljanak a „korrupt hatalommal”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arra szólította fel a hatóságok vezetőit, hogy ne kollaboráljanak a „korrupt hatalommal”.","id":"20250306_magyar-peter-asz-nav-rendorseg-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"b84ab83f-ec19-433a-ad1d-54e9cf236a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_magyar-peter-asz-nav-rendorseg-tisza","timestamp":"2025. március. 06. 09:32","title":"Magyar Péter szerint Orbán rájuk fogja uszítani a rendőrséget, a NAV-ot és az ÁSZ-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","id":"20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0.jpg","index":0,"item":"c1c10f31-4012-4dc8-a394-795523ecc0b1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","timestamp":"2025. március. 04. 17:59","title":"Késsel támadtak Pozsonyban egy 20 éves fiatalra, mert magyarul beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]