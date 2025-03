Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb612f68-b58d-464c-b120-e7db726bd1de","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindössze pár hétig mehettek nyugati turisták Észak-Koreába, ismét lezárták az országot.","shortLead":"Mindössze pár hétig mehettek nyugati turisták Észak-Koreába, ismét lezárták az országot.","id":"20250306_eszak-korea-lezaras-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb612f68-b58d-464c-b120-e7db726bd1de.jpg","index":0,"item":"899fc3a8-e4d8-4985-bf3d-e573bf1e024b","keywords":null,"link":"/elet/20250306_eszak-korea-lezaras-turizmus","timestamp":"2025. március. 06. 15:06","title":"Ha Észak-Koreába akart menni nyaralni, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal az életminőségünkön is.","shortLead":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal...","id":"20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0.jpg","index":0,"item":"c3f1930b-0870-4000-a977-ed79e4c30f3c","keywords":null,"link":"/elet/20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","timestamp":"2025. március. 06. 06:01","title":"Hat szokás, amitől boldogabbak lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két éve még csak 2 millió forint volt az átlagos kölcsönösszeg. 