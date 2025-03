Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. Szerinte a beszéd nem feltétlenül készteti cselekvésre a szimpatizánsokat, de mindenképpen nyomot hagy a fejekben. Úgy vélte, Magyar Péter elsősorban a nőket és a nyugdíjasokat akarta ma megnyerni, mert ezekben a társadalmi csoportokban egyelőre lemaradt a Tisza Párt. Az viszont aggodalomra ad okot, hogy több százmilliárd forint értékű ígéretet tett, miközben a költségvetés jelentős hiánnyal küzd.","shortLead":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek...","id":"20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316.jpg","index":0,"item":"f864dd1d-2e8c-4827-b283-dac1b2920b84","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","timestamp":"2025. március. 15. 19:24","title":"Elemző Orbán Viktor poloskázós mondatáról: Borzalmas hallgatni ezeket az 1930-as éveket idéző kijelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést.","id":"20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc.jpg","index":0,"item":"c0c2c39f-7802-4a32-bc04-70480e5287e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nem-kerul-felteteles-szabadsagra-a-lugos-orvos","timestamp":"2025. március. 17. 14:54","title":"Nem kerül feltételes szabadságra a „lúgos orvos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","shortLead":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","id":"20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3.jpg","index":0,"item":"80b0aa24-a573-4e17-9bd1-294066b8772e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 17. 15:25","title":"Megnéztük, milyen lakókocsival járja Gyurcsány az országot, és a holland nyugdíjasok jutottak az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak az interneten, de alaposan utána is néznek a megrendelni kívánt terméknek, és hallgatnak az influenszerekre – de csak azokra, akiket hitelesnek tartanak. Ez a Diverzum friss Z generációs kutatásából derül ki.","shortLead":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak...","id":"20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d.jpg","index":0,"item":"8bb1593a-a702-4333-8f7c-01c387250bf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 19:00","title":"Két dolognak hisznek a magyar fiatalok: az influenszereknek és az áraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"A sofőrt letartóztatta a rendőrség.","id":"20250315_Harman-megserultek-amikor-auto-hajtott-a-tuntetok-koze-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092.jpg","index":0,"item":"f1a1e533-38e4-4d19-bff5-ae5d40b4a9a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Harman-megserultek-amikor-auto-hajtott-a-tuntetok-koze-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 17:06","title":"Hárman megsérültek, amikor autó hajtott a tüntetők közé Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás is jöhet.","shortLead":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás...","id":"20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d.jpg","index":0,"item":"ff9dc064-9141-448a-b069-7539519a772b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","timestamp":"2025. március. 17. 11:41","title":"Karinthys szülők egy csoportja hazugság miatt feljelentette a tankerületi igazgatót, akivel szemben korábban pert vesztett az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]