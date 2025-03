Korábban már beszámoltunk arról, hogy Magyarország nélkül fogadott el 26 tagállam az orosz-ukrán háború kapcsán egy állásfoglalást, amely azonban éppen úgy a csúcsot lezáró dokumentumnak számít. Sőt, a szövegezés szerint az Európai Tanács álláspontját tartalmazza az anyag, vagyis érvényességét tekintve semmiben sem különbözik a teljes körben tárgyalt és elfogadott következtetésektől. Ami azt jelenti, hogy ezekről a pontokról egy 26 tagú Európai Unió döntött.

Nem lehet minket blokkolni azért, mert Magyarország másként gondolkodik, mint a többi 26 tagállam

– mondta a csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, aki hozzátette, hogy Magyarországnak más megközelítése van Ukrajnával kapcsolatban, “ezt tiszteletben tartjuk, de Magyarország elszigetelt helyzetben van”.

A brüsszeli eseményre időzített Emmanuel Macron francia elnök egy fontos bejelentést: március 27-én Párizsban európai csúcstalálkozót tartanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és európai vezetők részvételével. Ez az a bizonyos tettre készek koalíciója, amelyből Magyarország kezdetektől fogva kimaradt.

A tagállami vezetők az EU gazdasági helyzetének elemzésével töltöttek jelentősebb időt, elsősorban a versenyképességre összpontosítva, összekötve a közös védelmi beruházásokkal.

Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell erősíteni Európa versenyképességét, az új európai versenyképességi megállapodásról szóló budapesti nyilatkozatra és annak az európai védelemről szóló 2025. március 6-i következtetéseire építve

– áll a záródokumentumban. Az Európai Bizottság az elmúlt hetekben több javaslatot is letett az asztalra, amely a vállalkozások terheinek könnyítésére, egyes szektorokra vonatkozó uniós szabályok enyhítésére, a befektetések támogatásának ösztönzésére és az energiaárak mérséklésére vonatkoztak. Úgy tűnik, a tagállamok kifejezetten jól fogadták ezeket a javaslatokat, mert azok végrehajtására szólítottak fel és megállapították:

2025-nek jelentős változást kell jelentenie az EU versenyképességének fokozására, az egységes piac megerősítésére, a minőségi munkahelyek előmozdítására és a sikeres ikerátmenetek biztosítására irányuló fellépésében, összhangban az elfogadott éghajlat-politikai célkitűzésekkel.

Antonio Costa aláhúzta:

Kivétel nélkül minden tagállam egyetért abban, hogy fel kell gyorsítanunk gazdasági menetrendünket. Az Európai Tanács ma ezt tette, és három kulcsfontosságú területen hozott fontos döntéseket: a felesleges bürokrácia csökkentése, az energia megfizethetőbbé tétele a polgárok és a vállalkozások számára, valamint a megtakarítások termelő beruházásokká alakítása.

Ez a munka folytatódik, a következő hetekben újabb brüsszeli javaslatok érkeznek. Hasonlóan jó fogadtatása volt az európai védelem jövőjéről szóló, úgynevezett fehér könyvnek, amellyel összefüggésben az állam- és kormányfők a munka felgyorsítására szólítanak fel minden területen annak érdekében, hogy “az elkövetkező öt évben jelentősen javuljon Európa védelmi felkészültsége”. Erre az Európai Bizottság összesen 800 milliárd eurót javasol, amelynek egy része -150 milliárd euró – hitelfelvételt jelent. Ez egyelőre megosztja a tagállamokat, bár önmagában az összeg nagysága és az elérni kívánt célok terén egyetértés mutatkozik. A tagállami sajátos szempontok azonban már most megjelennek. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök például az olyan kettős felhasználású termékeket részesítene előnyben, mint a drónok, amelyek a hadászatban is bevethetőek, de békeidőben az erdőtüzek oltásánál is nagy segítséget jelentenének.

Szó volt a migrációról is, ugyancsak egy friss brüsszeli javaslat kapcsán, amely az illegális bevándorlók kiutasításának felgyorsításával foglalkozik. Az erre vonatkozó anyag mielőbbi megtárgyalására szólítottak fel a tagállamok. Emellett a nagyobb biztonságot várnak el a határokon.

Az Európai Tanács emlékeztet az EU azon eltökéltségére, hogy az uniós és nemzetközi joggal összhangban megerősíti a biztonságot külső határain és biztosítja azok hatékony ellenőrzését

– fogalmaz a vezetői iránymutatás.