[{"available":true,"c_guid":"77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos módon senki nem sérült meg, de az eset bizonyára nem fogja javítani a humanoid robotok megítélését.","shortLead":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos...","id":"20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248.jpg","index":0,"item":"8b643a08-2f0b-47a2-921a-0c75242dd1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","timestamp":"2025. május. 07. 19:03","title":"Emberekre támadt egy humanoid robot tesztelés közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Duna-híd szerkezetét eszi a rozsda, a korrodálódott fém- és vasbeton elemeke kézzel lehet bontani.","shortLead":"A budapesti Duna-híd szerkezetét eszi a rozsda, a korrodálódott fém- és vasbeton elemeke kézzel lehet bontani.","id":"20250508_petofi-hid-korrozio-rozsda-felujitas-fovarosi-onkormanyzat-kiss-ambrus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504.jpg","index":0,"item":"42834a12-16f9-44d7-9fb3-ff7a5ea03c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_petofi-hid-korrozio-rozsda-felujitas-fovarosi-onkormanyzat-kiss-ambrus","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nincs pénz a Petőfi híd felújítására, de még a tervpályázat kiírására sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","shortLead":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","id":"20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4.jpg","index":0,"item":"ab6b376e-695f-4dfb-9b3d-8db3bad18651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","timestamp":"2025. május. 07. 10:36","title":"Makett már van a visszatérő Yugóból, de nagyban már nehezebb lesz megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fe0803-282a-45d8-b233-7225fa675fa1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autókat gyártó kínai Zeekr gyárában tesztelték le a UBTech saját fejlesztésű humanoid robotját, a Walker S1-et, ami a jelek szerint ügyesen tud összedolgozni más robottársával.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó kínai Zeekr gyárában tesztelték le a UBTech saját fejlesztésű humanoid robotját, a Walker...","id":"20250507_ubtech-humanoid-robot-autogyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fe0803-282a-45d8-b233-7225fa675fa1.jpg","index":0,"item":"f0da03d8-4b9d-41a8-9b3f-fa42427ac4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_ubtech-humanoid-robot-autogyar-video","timestamp":"2025. május. 07. 14:03","title":"Csapatban dolgoznak a humanoid robotok egy kínai autógyárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","shortLead":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","id":"20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962.jpg","index":0,"item":"5992d1b6-20e4-4e13-80fb-df1fc0fe0157","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","timestamp":"2025. május. 07. 14:27","title":"Középszinten könnyebbre számítottak, az emelt viszont nem volt nehéz – így értékelik a történelemérettségit a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","shortLead":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","id":"20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4.jpg","index":0,"item":"f824ff19-f902-485f-b0c5-c86ddb7a8195","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","timestamp":"2025. május. 08. 11:36","title":"A Magyar Nemzet csütörtöki címlapja kiváló időzítéssel száll bele a háborúpártiságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]