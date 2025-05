Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfaaa15-398a-4122-8863-8e62b92fb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"James Gunn nyáron érkező filmjében a szuperhőst arról faggatja az újságíró Lois Lane, konzultált-e az amerikai elnökkel, mielőtt beavatkozott az Egyesült Államok külpolitikájába. De azért egy cuki kutya is felbukkan.","shortLead":"James Gunn nyáron érkező filmjében a szuperhőst arról faggatja az újságíró Lois Lane, konzultált-e az amerikai...","id":"20250515_Lehet-hogy-Superman-hazaarulo-Itt-az-uj-film-hosszu-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfaaa15-398a-4122-8863-8e62b92fb453.jpg","index":0,"item":"49f8366a-82bd-4f4b-8bb5-1b985f9b79ac","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Lehet-hogy-Superman-hazaarulo-Itt-az-uj-film-hosszu-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 09:00","title":"Lehet, hogy Superman hazaáruló? Itt az új film hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95.jpg","index":0,"item":"ed3d5762-8c78-4cae-86dc-85701c487455","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","timestamp":"2025. május. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos ügyeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","shortLead":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","id":"20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"9fdc7a5e-8557-405e-8844-b840c2a58475","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","timestamp":"2025. május. 15. 13:41","title":"A törökök szerint még nem oszlott fel teljesen a Kurdisztáni Munkáspárt, ezért folytatják a hadműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt vesztett a Fidesz 2002-ben.","shortLead":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt...","id":"20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"9c711789-aee7-455a-8c18-5999e5e54867","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","timestamp":"2025. május. 15. 08:07","title":"Kövér László megbánta a „köteles beszédet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták a súlyos korrupcióval vádolt volt elnök, Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződésüket – tudta meg a HVG. Ráadásul a kar mintha szabotálta volna a perben a bizonyítást, vízbetörésre, hálózati hibára, túlmelegedésre hivatkozva.","shortLead":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták...","id":"20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736.jpg","index":0,"item":"f10acea8-8c38-4960-8fee-cbcd0141247d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 07:01","title":"Több mint egymilliárd forint megfizetésére kötelezték a végrehajtói kart egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta benne.","shortLead":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta...","id":"20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"b9610f78-b89c-4436-a5fd-dbf0e9e26d11","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"Scarlett Johanssonnak évekig csak a szexi nő szerepét ajánlották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bda114-a5ab-48d1-9b38-ee76e34bc240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaállították a moszkvai metró egyik állomásáról még Hruscsov idején eltávolított Sztálin-emlékművet.","shortLead":"Visszaállították a moszkvai metró egyik állomásáról még Hruscsov idején eltávolított Sztálin-emlékművet.","id":"20250515_moszkva-metro-sztalin-emlekmu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87bda114-a5ab-48d1-9b38-ee76e34bc240.jpg","index":0,"item":"2ca0b067-c6bf-4c4b-b70b-f24f4604f196","keywords":null,"link":"/elet/20250515_moszkva-metro-sztalin-emlekmu-putyin","timestamp":"2025. május. 15. 19:33","title":"Sztálin visszatért a moszkvai metróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]