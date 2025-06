Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","shortLead":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","id":"20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221.jpg","index":0,"item":"36f660bb-4dfa-47d2-b498-7c37052b3aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","timestamp":"2025. június. 06. 14:03","title":"Egy plüsshattyú is az űrbe megy Kapu Tiborékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé váljon a videós azonosítás a Digitális Állampolgárság Program (dáp) applikációjában.","shortLead":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé...","id":"20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475.jpg","index":0,"item":"023d0853-c85a-4c80-bc5f-fec02d8893cc","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. június. 05. 09:00","title":"Jól jövedelmez az arcfelismerés Tiborcz üzleti körének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a220133-5031-47e5-bc40-b30acecbac68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A határt a 400 lóerős autóknál húznák meg. ","shortLead":"A határt a 400 lóerős autóknál húznák meg. ","id":"20250606_nem-lehetne-eros-autot-vezetni-friss-jogositvannyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a220133-5031-47e5-bc40-b30acecbac68.jpg","index":0,"item":"87fc9a31-7223-4ad0-8aa3-13e90c853828","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_nem-lehetne-eros-autot-vezetni-friss-jogositvannyal","timestamp":"2025. június. 06. 15:19","title":"ATV: korlátoznák, milyen autókat vezethetnek a friss jogsisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a29e2d3-4b66-48ba-8920-3a8ac7a33093","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Björn Ulvaeust nem izgatják a mesterséges intelligenciával szembeni aggályok.","shortLead":"Björn Ulvaeust nem izgatják a mesterséges intelligenciával szembeni aggályok.","id":"20250606_Mesterseges-intelligenciaval-ir-musicalt-a-80-eves-volt-ABBA-tag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a29e2d3-4b66-48ba-8920-3a8ac7a33093.jpg","index":0,"item":"70c49bc8-fbd0-4d9b-9066-6057648b07db","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Mesterseges-intelligenciaval-ir-musicalt-a-80-eves-volt-ABBA-tag","timestamp":"2025. június. 06. 12:24","title":"Mesterséges intelligenciával ír musicalt a 80 éves volt ABBA-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három éven át nem buktak le. ","shortLead":"Három éven át nem buktak le. ","id":"20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3.jpg","index":0,"item":"98b6bec4-cacc-4c85-9f0f-b30dbdd90de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","timestamp":"2025. június. 05. 16:02","title":"Kiderült, hogyan loptak ki ezer darab motort egy Kia-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már többedik verzióját adják elő a történteknek.","shortLead":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már...","id":"20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc.jpg","index":0,"item":"349ddab0-8ca3-4bf2-8b35-f0873cd6b819","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","timestamp":"2025. június. 05. 12:36","title":"Nem is lelőtték, elütötték – állítja a nyomkövetős farkas megölésével vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","shortLead":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","id":"20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"b0f95b27-66d5-4ae6-bd5a-1a131d7375d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. június. 05. 17:27","title":"Nyomoz a rendőrség a magát élő TikTok-adásban felgyújtó nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépést.","shortLead":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és...","id":"20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"ca9f413c-5f8f-4ae3-907d-d4bceeeb300c","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","timestamp":"2025. június. 06. 08:47","title":"Fellázadtak az orvosok a kórházi arcfelismerő program ellen, többen nem mentek el a kötelező fotózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]