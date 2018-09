Sokan halasztották a beüzemelést, melyre most az általános szakemberhiány miatt akár heteket is kell várnia a családoknak, és áremelkedés is várható – írta a Pénzcentrum. A 15-30 ezer forintba kerülő általános ellenőrzéskor pedig könnyen kiderülhet, hogy új készüléket kel venni. Mivel az új szabályozás értelmében ez csak kondenzációs kazán lehet, akár milliós tétel is lehet a csere.

A 813/2013/EU és a 814/2014/EU kazáncsere-rendelet értelmében 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel, türelmi időt csak a gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak kaptak 2018 szeptember 26-ig.

Amost hatályba lépő rendelkezések szerint ráadásul a gyártóknak meg kell szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjában megjelenő, turbós kazánok helyére kéményátalakítás nélkül felszerelhető TURBO kondenzációs ErP kazánok forgalmazását – azaz az előírást már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani.

A szabályozás komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen, vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik. Gyűjtőkéménybe ugyanis csak azonos típusú készülékek köthetők be, így ha az egyik lakó régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét.

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete szerint a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, azaz 90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni. Ez ötszázezer háztartást érint.

Egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 150-250 ezer forint háztartásonként, önálló kémény esetén az új készülékhez (250-300 ezer forint) a kémény átalakítása (alapdíj min. 50-60 ezer forint, utána folyóméterenként 10-15 ezer forint), valamint az engedélyeztetés költségei is hozzájárulnak, mely 1 millió forint feletti összeget ad ki.