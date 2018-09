Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett különösebb ügy abból, hogy Garancsi István luxusrepülőjével repült Orbán Viktor a Vidi bulgáriai meccsére, amikor viszont Magyar Bálint repült egy amerikai cég magángépével az USA-ba, nagyon kiakadtak a párt politikusai.","shortLead":"Nem lett különösebb ügy abból, hogy Garancsi István luxusrepülőjével repült Orbán Viktor a Vidi bulgáriai meccsére...","id":"20180926_Amikor_meg_ellenzekben_volt_a_Fidesz_nagyon_kiborult_egy_Orbanehoz_hasonlo_maganrepulozesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3c74c-4e51-4085-8311-6d098b92b5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Amikor_meg_ellenzekben_volt_a_Fidesz_nagyon_kiborult_egy_Orbanehoz_hasonlo_maganrepulozesen","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:25","title":"Amikor még ellenzékben volt a Fidesz, nagyon kiborult egy Orbánéhoz hasonló magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak a választókörzetével, Hódmezővásárhellyel szeretne foglalkozni.","shortLead":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak...","id":"20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae234925-b5a4-45c7-8593-7cedd3d55096","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:17","title":"Kormánybiztos lett Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországi fejlesztéseket is elvitt a berlini InnoTrans 2018 kiállításra a Knorr-Bremse. A közlekedési szakvásáron a biztonságot és a környezet védelmét állította a fókuszba a Magyarországon is fejlesztő vállalat.","shortLead":"Magyarországi fejlesztéseket is elvitt a berlini InnoTrans 2018 kiállításra a Knorr-Bremse. A közlekedési szakvásáron...","id":"20180926_knorr_bremse_innotrans_vasut_fek_icom_assist_vezetotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8fc830-0bae-42ec-a5bc-e0fbd66b24d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_knorr_bremse_innotrans_vasut_fek_icom_assist_vezetotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:33","title":"Nem mindegy, mikor és hogyan fékez a vonat – egy magyar fejlesztés is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beszélni senki nem akar az ügyről, senki nem tudja, vagy nem akarja megmondani, hogy pontosan kitől vették a titokzatos informatikai rendszert.","shortLead":"Beszélni senki nem akar az ügyről, senki nem tudja, vagy nem akarja megmondani, hogy pontosan kitől vették a titokzatos...","id":"20180926_Auditorbotrany_belso_vizsgalat_indult_az_MVMnel_a_problemas_beszamolo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f2c006-fa3d-46ee-a5cf-41229bffd784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Auditorbotrany_belso_vizsgalat_indult_az_MVMnel_a_problemas_beszamolo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:59","title":"Auditorbotrány: belső vizsgálat indult az MVM-nél a problémás beszámoló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719f91a6-63bc-46c0-bf2a-ab1099d03696","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:25","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága viszont sokakat visszatart, hiába gyűjtöttek aláírásokat a nonstop üzemelésért, süket fülekre találtak. A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez a magyar gazdaságnak is árt.","shortLead":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága...","id":"20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5caf-97cd-4677-9203-0e14c7f925a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:45","title":"\"A tatámék Sopronban, apám Bécsben\" – a Kánaánt keresik a szerbiai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a41f7f-8761-4aac-ad74-9788912d8f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabadságát mindenki úgy tölti, ahogy akarja - írta a vasúttársaságot felügyelő tárca nélküli miniszter sajtóosztálya az RTL Híradó kérdésére.","shortLead":"A szabadságát mindenki úgy tölti, ahogy akarja - írta a vasúttársaságot felügyelő tárca nélküli miniszter sajtóosztálya...","id":"20180925_Egy_mondattal_megmagyaraztak_mit_keresett_a_MAVelnok_egy_7_milliardos_luxusjachton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2a41f7f-8761-4aac-ad74-9788912d8f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa30aeb3-e497-4a4a-af3c-2aa97ee8751a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Egy_mondattal_megmagyaraztak_mit_keresett_a_MAVelnok_egy_7_milliardos_luxusjachton","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:50","title":"Egy mondattal megmagyarázták, mit keresett a MÁV-elnök egy 7 milliárdos luxusjachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa államra is átterjed.","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa...","id":"201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a477d5c-4ab3-4cdd-b890-93a5d5bdaea6","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.39/201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 00:00","title":"Perzsa mutogatós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]