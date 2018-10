Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat –...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha például csak nagyon kis aktivitásúnak minősül, így könnyebben és olcsóbban tárolható.","shortLead":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha...","id":"20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a93965-e07e-4870-b604-0b067478eac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","timestamp":"2018. október. 08. 11:33","title":"Lassan már úgy tárolhatjuk a radioaktív hulladékot, mint a háztartási szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","shortLead":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","id":"20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830c6047-44a2-4482-870b-c19d073e8cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","timestamp":"2018. október. 08. 14:07","title":"Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh Tamásnak, 50 felett pedig visszaült az iskolapadba drámapedagógiát tanulni. HVG-portré Novák Jánosról.","shortLead":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh...","id":"201833_novak_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b94c6f-2602-4f5c-93a9-574a47641946","keywords":null,"link":"/kultura/201833_novak_janos","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Novák János: Minden reggel megerősíti a hitünket, hogy nem kukorékolunk hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai elváltozásnak komoly következményei lehetnek a Washingtoni Egyetem kutatói szerint. Felfedezték, hogy a vastagabb levelű növények súlyosbíthatják a klímaváltozás hatásait, mivel kevésbé hatékonyak a légköri szén megkötésében.","shortLead":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai...","id":"20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5ff78b-f13c-4c25-85e7-352e28d8cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","timestamp":"2018. október. 06. 19:03","title":"A jó hír: a növények elkezdtek védekezni az emberi tevékenység ellen – a rossz hír: ezzel rosszul járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","id":"20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0984bd-9eb4-426c-a6db-ada8487a8958","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","timestamp":"2018. október. 07. 16:49","title":"Fluor Tomi nem tart következményektől, amiért leszardarabozta Erdogant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]