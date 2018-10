Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Dr. Belső Nóra pszichiáter. A nemrég megjelent Hullámvasúton – Élet bipoláris zavarral című kötet szerzője a beszélgetés során kitért arra is, miért nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. ","shortLead":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt –...","id":"20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a1c42f-2852-48f0-8ee4-97927d6b84d2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","timestamp":"2018. október. 16. 07:19","title":"„Még soha senki nem kért segítséget tőlem azzal, hogy: Doktornő, olyan jól vagyok!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb operációsrendszer-verziót, addig az iOS-eseknél a lefedettség mind nagyobb százaléka a fontos.","shortLead":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb...","id":"20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2486048-b945-4f6f-8fae-7bece9aa8b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","timestamp":"2018. október. 14. 20:03","title":"Csak leshetnek az androidosok a legújabb iPhone-os hírt hallva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","shortLead":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","id":"20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc5a0a2-8673-41c2-b888-ef4c4c79e2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","timestamp":"2018. október. 16. 06:18","title":"Gyanús pénzmozgások miatt jelentette fel egy volt tagja a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb65db12-f3b7-4628-9373-c7614976c371","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Par_napra_megugrik_Budapesten_a_nagyon_intelligens_emberek_szama","timestamp":"2018. október. 15. 10:56","title":"Most nagyon megugrik Budapesten az intelligens emberek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","shortLead":"A Volkswagen-konszernhez tartozó cseh márka hamarosan egy a T-Roc-nál kicsit nagyobb új SUV-val rukkol majd elő.","id":"20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e3482-6427-4644-b031-04e3e6be9961","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_cseh_mini_divatterepjaro_kistestvert_kap_a_skoda_karoq_es_kodiaq_vw_troc","timestamp":"2018. október. 15. 10:21","title":"Cseh mini-divatterepjáró: kistestvért kap a Skoda Karoq és Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","id":"20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef341d2f-6e7c-4c04-a7bc-4fe568ad419a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","timestamp":"2018. október. 15. 06:21","title":"A kislánya óvodai menzapénzén spórolt, nyomoznak a NAV-os ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten maradtak a végére. Ők a világ legerősebb chilijével is megbirkóztak, majd egy méregerős hamburgert kínáltak nekik- tudósított az RTL Klub híradója.","shortLead":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten...","id":"20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef8086-3d62-46cd-8f79-82bade4518ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","timestamp":"2018. október. 14. 19:29","title":"Sírás lett a vége a szegedi chilievő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]