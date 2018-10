Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi szolgáltatást vásároltak.","shortLead":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi...","id":"20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a097a0-bffb-4841-b0e4-60f2278a0fb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"Megint változtat poggyász-szabályzatán a Wizz Air, ezúttal a kézipoggyászok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","id":"20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0824cd9-9543-4be0-9213-c313297e1db6","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","timestamp":"2018. október. 10. 05:16","title":"Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","shortLead":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","id":"20181010_cegledi_kulso_meghajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4630d8b-b66e-42db-8dba-e7e68310647d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_cegledi_kulso_meghajto","timestamp":"2018. október. 10. 09:21","title":"Ceglédi: Külső meghajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről a Pesten hallottam Facebook-csoportban számolt be egy szemtanú. Azt írta, hogy egy nő néhány éves és még babakocsis gyerekével próbált felszállni a szentendrei Pannóniatelep HÉV-állomásra 8 óra 7 perckor érkező, Budapest felé tartó szerelvényre.","shortLead":"Az esetről a Pesten hallottam Facebook-csoportban számolt be egy szemtanú. Azt írta, hogy egy nő néhány éves és még...","id":"20181009_szentendrei_hev_mav_hev_peron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d009a4-fe48-4ded-8b10-39bfe236ddf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_szentendrei_hev_mav_hev_peron","timestamp":"2018. október. 09. 18:39","title":"Elvitte a HÉV a gyereket, az anyuka meg a tesó a peronon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","shortLead":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","id":"20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de940c68-e010-4ec8-9ca8-047d8df9f7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","timestamp":"2018. október. 09. 17:57","title":"Jövő kedden indul a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjra esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]