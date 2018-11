Jair Bolsonarót vasárnap 55%-os többséggel megválasztottak a legnagyobb latin-amerikai állam elnökének. Brazília baloldali korszaka ezzel véget ért, és a szélsőjobboldal került hatalomra, de vajon milyen programmal?



Neoliberális elveket hirdet az új brazil elnök esze



A 69 éves Paulo Guedes óriási segítséget nyújtott az egykori ejtőernyősnek abban, hogy elnyerje a pénzügyi körök támogatását Brazíliában és az Egyesült Államokban. Jair Bolsonaro ugyanis a hagyományos nacionalista-etatista elveket vallotta a képviselőházban, ahol 27 évig üldögélt a szélsőjobboldalon. Éltette a katonai diktatúrát, mely Brazíliában nacionalista-etatista elveket vallott. Paulo Guedes azonban épp ellenkezőleg, a piac mindenhatóságában hisz: Hayek és Milton Friedman tanítványa. Brazíliai tanulmányok után Chicagóban doktorált közgazdaságtanból 1978-ban. Akko,r amikor a "chicagói fiúk" megkezdték a globalizáció előkészítését mindenütt a világon. Így például Chilében is.



A Pinochet diktatúra volt a kísérleti terep



Amikor amerikai támogatással Pinochet tábornok átvette a hatalmat Chilében, akkor a világ arra figyelt, hogy milyen brutális módszerekkel számolt le a demokratikusan megválasztott baloldali kormánnyal és annak embereivel. Jóval kisebb figyelmet keltett az, hogy az amerikaiak Chilében kezdték kipróbálni a chicagói neoliberális elveket a gyakorlatban. Pinochet tábornok nacionalista és etatista elveket vallott- éppúgy, mint a katonák majdnem mindenütt Latin-Amerikában. Franco tábornok Spanyolországa volt a modell. Kissinger amerikai külügyminiszter azonban elmagyarázta Pinochet tábornoknak: Washington mást vár el tőle. Ki kell próbálni a gyakorlatban a chicagói neoliberális elveket, mielőtt azokat a fejlett világban is bevezetik. Pinochet tábornok - fegyelmezett katonaként - az ajkába harapott és engedelmeskedett. Chile a chicagói neoliberális elvek laboratóriuma lett. Egy törekvő közgazdász docens Brazíliából a helyszínen figyelt. Paulo Guedes Chile leghíresebb egyetemén volt docens akkor, amikor chicagói diáktársai bevezették a neoliberális elveket abban a társadalomban, melyet vaskézzel irányított a hadsereg.



Instituto Milenium- a neoliberális agytröszt Brazíliában



Latin-Amerika legnépesebb országában a baloldal osztogató politikát folytatott, vagyis megpróbált javítani a nyomorgó tízmilliók sorsán. Rio de Janeiróban, Paulo Guedes szülővárosában a turisták csak a gazdag részeket ismerik, de milliók nyomorognak a favellákban, akik a szavazatukkal a baloldalt támogatták. Óriási presztízs beruházásokkal próbálta meg fenntartani a gazdasági növekedést a baloldali kormányzat: futball világbajnokság és olimpia. Mindkettő óriási pénzügyi csőd és hatalmas korrupciós forrás. Lula, a baloldal népszerű elnöke kilencéves börtönbüntetését tölti korrupció miatt. Jön a szélsőjobboldali egykori ejtőernyős Jair Bolsonaro. A váltás eszméit az Instituto Milenium dolgozta ki- Paulo Guedes irányításával.



A „brazíliai Trump” kampányolni tud, de minden másra alkalmatlan



Ezt a konzervatív sajtó állítja Braziíiában, ahol Paulo Guedest tekintik az igazi elnöknek. A Veja konzervatív magazin ezt nyíltan meg is fogalmazta a választási kampány idején, elnöknek titulálva a neoliberális közgazdászt, akinek kulcsszerep jutott abban, hogy Brazília pénzügyi körei egyáltalán szóba álljanak Jair Bolsonaro-val. Aki most Brazília elnöke lesz. Milyen irányban vezeti majd a 200 milliós országot? Chilében brutális életszínvonal-csökkentést hoztak a chicagói fiúk és dinamikus gazdasági növekedést. Sok pénzt a gazdagoknak és a külföldi befektetőknek, míg a munkások és a vidék szegény emberei ráfáztak. A hadsereg brutális terrorja lehetetlenné tette az ellenállást. A befolyásos katolikus egyház pedig megáldotta Pinochet tábornok és a chicagói fiúk szövetségét. Brazíliában most egészen más a helyzet: nincs diktatúra, vagyis a brutális életszínvonal-csökkentés csak sokkal nehezebben hajtható végre. A lyukat a költségvetésben valahogy mégiscsak be kell tömni miközben dinamikus gazdasági növekedést kellene produkálni egy meglehetősen morózus globális gazdaságban. Ezért is nevezi Messiásnak a konzervatív sajtó az új elnök eszét, akinek lehetetlen körülmények között kellene gazdasági csodát produkálnia Brazíliában. (via Le Monde)