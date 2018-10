Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss jelentése a gazdagok világáról.

A Crédit Suisse és az UBS egyaránt felmérte a dollár milliárdosok helyzetét, és elégedetten állapíthatta meg: egyre többen vannak és egyre nagyobb a vagyonuk. Kínában például minden héten két új dollár milliárdos születik. Mao elnök csak dörzsölné a szemét.

A globális gazdaság fölött viharfelhők gyülekeznek, de egyelőre még minden rendben van - állapítják meg a svájci bankok elemzői, akik persze elsősorban a dúsgazdag ügyfelek befektetései iránt érdeklődnek. Észak-Amerika és Európa a világ népességének csak a 17%-át jelenti, de a világ gazdagságának 60%-a itt összpontosul. Vagyis a világgazdaság hagyományos centruma jól tartja magát annak ellenére, hogy sokan hajlamosak temetni, mondván, olyan világot jelentenek, amelynek csillaga letűnőben van. Mind Észak-Amerikában, mind Európában gyorsan nő a dollár milliomosok és milliárdosok száma, akik egyre nagyobb részt birtokolnak a nemzeti vagyonból.

Ma már nem olyan nagy szám, ha valaki milliomos dollárban vagy euróban: Franciaországban például több mint kétmillióan vannak - írja a párizsi Le Monde, amely még nem is oly rég arról cikkezett: minden hatodik francia szociális bérlakásban éldegél.

A dollármilliárdosok száma a világon jelenleg 2158

A leggyorsabb a növekedés Kínában, ahol egyik évről a másikra 39%-kal nőtt meg a számuk. Mindezt úgy, hogy az országot vaskézzel kormányzó kommunista párt szorgalmasan zárja börtönbe a vagyonszerzés tekintetében túlságosan is jól teljesítő funkcionáriusokat. A rekordot eddig a belbiztonság ex vezetője képviseli, akinek a családjától 90 milliárd jüant, vagyis több mint 12 milliárd dollárt koboztak el. Ezt könnyen nélkülözi, mert élete végéig gondoskodnak számára szállásról és kosztról egy VIP fegyházban.

Malajziában az exminiszterelnökre vár hasonló sors: az 1MDB állami befektetési alapon 4,5 milliárd dollárt keres a New York-i ügyészség. Miután a miniszterelnök a választáson megbukott, most már hazájában is érdeklődnek a csinos összeg után. Ezek persze inkább csak a kivételek, a dollármilliárdosok többsége nyugodtan alhat.



55 millió dollár milliomos lesz hamarosan a Földön





A svájci bankok szerint a perspektíva sem rossz: ha minden így megy tovább, akkor a világon 5 év múlva 55 millió dollár milliomos élvezi majd az életet - persze csak akkor, ha a jelenlegi kedvező tendenciák tovább folytatódnak.

A tőzsde egyelőre jól teljesít, de Trump elnök nemhiába ideges. Az általa megkezdett kereskedelmi háború csapást mért a tőzsdére Sanghajban és véget ért az optimizmus New York-ban is. Minthogy a dollármilliárdosok vagyona jelentős részben a tőzsdékhez kötődik, nem véletlen, hogy az UBS jelentése különböző forgatókönyveket vázol fel. A legrosszabb verzió az, hogy a világ vezető tőzsdéi Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában átlagosan 20%-os veszteséget lesznek kénytelenek leírni a következő öt évben.

Ha lesz is gazdasági visszaesés, akkor sem a gazdagok pénzéért kell aggódni igazán. Akinek pénze van, az általában könnyen megtalálhatja a módját annak, hogy elrejtse azt az adóhivatalok és a válságok elől. Trump kereskedelmi háborúja azzal jár, hogy jelentős mértékben fellendül az illegális kereskedelem. Haszon ezen is van, csak épp nem mutatják ki sehol. A szankciók kijátszása évtizedes gyakorlat. Az Irán elleni amerikai szankciók elvben, novemberben lépnek életbe, de a világ harmadik legnagyobb olajtermelője továbbra is el akarja adni legfőbb export cikkét. A fő vásárlók Kína és India. Az átlátható pénzügyek a három állam közül egyiket sem jellemzik. Kínában az év elején még nagy pénzügyi reformot terveztek, hogy kiderüljön: milyen hitel piramisokon nyugszik a világ második legnagyobb gazdasága. Azután jött Trump a maga kereskedelmi háborújával, és már szó sem esik a nagy pénzügyi reformról, az átláthatóságról. Növekedést kell produkálni - bármi áron.

Ezért nőhetett egyetlen év alatt 39%-kal a dollár milliárdosok száma Kínában. És ezért várnak rájuk szép napok- éppúgy, mint dollármilliárdos társaikra szerte a világon- mert a globális gazdaságban akár esik akár fúj : a szegény szegény marad, a gazdag pedig tovább gazdagodik. (via Le Monde)