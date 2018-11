A nyomozók dokumentumokat kerestek arról, hogy hányan is csökkentették adójukat illegálisan azokban a régi szép időkben, amikor az adótörvény egy hibáját kihasználva euro milliárdoktól esett el az államkincstár Németországban. Olaf Scholz pénzügyminiszter nyíltan meg is mondta: vissza a pénzünket!

A szociáldemokrata pénzügyminiszter 418 ilyen esetről tud Németországban és 5,7 milliárd eurót vár vissza az államkincstárba. Az Európai Unióban az ilyen típusú adócsalás több mint 55 milliárd eurót vett ki az államok zsebéből- állítják a Zöldek, akiknek az Európai Parlamentben üldögélő képviselői minden uniós tagállamban vizsgálatot szeretnének az ügyben.

A Wall Street Journal, mely beszámol az ügyről, megállapítja, hogy meglehetősen általánosan alkalmazott trükkről van szó, melyet évek óta vizsgálnak az adóhatóságok több uniós tagállamban. A Banco Santander a BlackRock mellett a másik fő célpont a német adóhatóság célkeresztjében. Az Unicredit már rendezte a számlát: befizetett 19,8 millió eurót az államkincstárba Németországban. Mi volt a trükk?



Kettős részvénytulajdonlás



A Deutsche Welle német portál beszámolt arról az eset kapcsán, hogy régi ügyekről van szó, hiszen 2012-ben módosítottak az adótörvényen, vagyis megszüntették a kiskaput, melynek alapján ugyanannak a részvénynek a tulajdonlásáért ketten is adókedvezményt kaphattak. Ezért közölhette a BlackRock azonnal, hogy adócsalásról szó sincsen. Mindenben együttműködnek a hatóságokkal- hangsúlyozta Friedrich Merz, a multicég németországi főnöke, aki egyébként politikusi ambíciókat dédelget.



Friedrich Merz Angela Merkel utóda szeretne lenni



A markánsan jobboldali CDU politikus veszített Angela Merkellel szemben a pártelnökségért vívott harcban és kiszállt a politikából. Átment a bizniszbe, 2016 óta a BlackRock helyi főnöke. Most viszont, hogy Angela Merkel bejelentette: nem indul újra a pártelnöki tisztért, Friedrich Merz újra felfedezte magában a politikust. Bejelentette, ő is pályázik a pártelnöki posztra. Rögtön közölte is, nem ért egyet Angela Merkel migránspolitikájával és más elképzeléseivel sem.

Korábban Angela Merkel álláspontja az volt: a CDU pártelnök és a kancellár csakis egy személy lehet, hogyha hatalmon van a párt. Most a kancellárasszony változtatott az álláspontján, bár nem indul a pártelnöki posztért, de kancellár kíván maradni egészen a mandátuma végéig. Angela Merkel nem lesz béna kacsa - nyilatkozta a Deutsche Wellének Schäuble, a Bundestag elnöke, a CDU tekintélyes politikusa. Ehhez persze olyan pártelnök kellene, akit nem hívnak Friedrich Merznek. Fel is vetődött a német sajtóban, nem véletlen a rendőri akció időzítése a BlackRock ellen. Bár Friedrich Merz jóval később érkezett a céghez, mint ahogy az adócsalást elkövették, de mégsem erősíti hírnevét. A német átlagpolgárok megtudhatták, hogy Friedrich Merz jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelőjének németországi embere. Vajon milyen vezetője lenne a német kereszténydemokratáknak és Németországnak? Merkel kancellár utódjelöltje, Annegret Kramp-Karrenbauer szerdán mutatta be programját a sajtó előtt. A Saar vidék miniszterelnöke egyszerre ígért folyamatosságot és új korszakot. Az ő előnye az, ami a hátránya is- Angela Merkel őt támogatja - állapítja meg a Deutsche Welle. A CDU 1000 küldötte decemberben dönt Hamburgban az új pártelnökről. Lehet, hogy a nevető harmadik, Jens Spahn egészségügyi miniszter lesz a befutó?