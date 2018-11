Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának indítványát, amelyben enyhébb szabályok szerinti bűnügyi felügyeletet és óvadék megállapítását kérte.","shortLead":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának...","id":"20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcef998-932c-4822-8d7c-61bc3f630528","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","timestamp":"2018. november. 10. 10:35","title":"Óvadékért sem kerülhet ki M. Richárd a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami megóvhatja a gyanútlan felhasználókat attól, hogy anyagi kár érje őket.","shortLead":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami...","id":"20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c2995f-5374-4847-9931-16d32775d1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","timestamp":"2018. november. 09. 09:33","title":"A telefonszámlával is segít spórolni a Google Chrome új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Kensington-palota nem kommentálta a hírt.","id":"20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4522ad-3d8c-44ad-ac79-c9d3bb585913","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Varatlanul_felmondott_Meghan_Markle_asszisztense","timestamp":"2018. november. 10. 12:37","title":"Váratlanul felmondott Meghan Markle asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti sajtótájékoztatóján Dúró Dóra elnökhelyettes.","shortLead":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti...","id":"20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8874a-42a1-4c12-b761-0054b033d13c","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2018. november. 10. 11:44","title":"Képviselői csoportot alakított a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","shortLead":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","id":"20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46cb2bb-cdf3-4475-acc4-5831e7b1ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","timestamp":"2018. november. 09. 21:31","title":"Malibut is evakuálják a Kaliforniában tomboló tűzvész miatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol majd. Ezek közül néztük meg az érdekesebbeket.","shortLead":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol...","id":"20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb68c00b-815c-46ef-b261-039ff70c136a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen lesz tavasztól a Windows 10: kiadták a nagy frissítőcsomag első előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári diáktüntetésen a tömeggel együtt az úttesten haladt.","shortLead":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári...","id":"20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc632c06-58af-44da-acb8-4ebba18e4663","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"A rendőrség megállapította: nem szabálysértés egy tüntetésen lelépni a járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c9bee8-2104-4436-a224-45b4de501878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya tápszert vitt magával az útra, ám az elfogyott, így ez tűnt az egyetlen megoldásnak a kicsi megnyugtatására.","shortLead":"Az anya tápszert vitt magával az útra, ám az elfogyott, így ez tűnt az egyetlen megoldásnak a kicsi megnyugtatására.","id":"20181110_szoptatas_stewardess_repulo_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c9bee8-2104-4436-a224-45b4de501878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1f223-8f7e-4fc2-b777-d0f67670deb0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_szoptatas_stewardess_repulo_csecsemo","timestamp":"2018. november. 10. 12:14","title":"Megszoptatta egy utas babáját a stewardess","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]