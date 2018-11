Tudta ön, hogy milyen nyelven beszéltek az Atlantiszon? Aki nagyon kíváncsi erre, az alig 150 ezer forintért beiratkozhat egy kurzusra, ahol három hónap alatt megkap minden tudást. Már ha nem becsapás az egész: az ezotéria egy másik ágának hívei szerint egyszerű lehúzás a tanfolyam, nem kell megtanulni a nyelvet, hiszen már az Atlantiszon is magyarul beszéltek. Különben hogyan találták volna meg a rovásírást a 34 ezer éves piramisban, amelyet a mainstream média eltitkol?

Képünk illusztráció © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Van, aki hisz az ilyen elméletekben, akad, aki gúnyolódik rajtuk, más egyszerűen csak elszörnyed. Utóbbi két csoport akkor kezdi komolyan venni az ezotériát, amikor kiderül, micsoda üzlet van benne.

Ha fáj a hátam, annak az is lehet az oka, hogy rontás van rajtam – magyarázza a telefonban egy magát inka tudású gyógyítóként hirdető férfi. Ehhez alaposabb elbeszélgetésre volna szükség, de szívesen ad időpontot egy személyes találkozóra, ahol alig 15 ezer forintért dolgozhatunk tovább a rontás levételén. Sőt: ha egy családtaggal vagy baráttal együtt érkezem, akkor fejenként csak 9 ezer forintot kell fizetnünk. Más azt hirdeti: garanciát is vállal, ha a rontás visszatérne az emberre, akkor ingyen leveszi. Igaz, csak a következő másfél-két évben, utána meg kell ismételni az egész eljárást.

Akadnak ennél olcsóbb tételek is, például csakra- és auratisztítást már 3 ezer forintért is hirdetnek – igaz, ugyanazon az oldalon, ahova ezt a hirdetést feltették, meghívtak a kevésbé biztató nevű ördögűzésre is, akár 45 ezer forintért. Az angyalokkal való kommunikációt alkalmanként 9 ezer forintért hirdetik, de aki szeretne ezen túllépni, az beiratkozhat egy tanfolyamra, amelynek az elvégzése után már közvetítő nélkül társaloghat az angyalokkal. Az ilyenek árai 150-180 ezer forint között mozognak, vagyis nagyjából duplaannyiba kerülnek, mint azok a tanfolyamok, ahol azt tanítják meg, hogyan lehet a születés percében aktuális csillagállásból kiolvasni a jövőt.

Kik fogékonyak erre? A Závecz Research és az Index két éve végzett el kutatást arról, mennyire hisznek a magyarok az ezotériában. Ebből az derült ki: az első számú célközönség a negyvenes korosztály középfokú végzettségű tagjai. A férfiak körében egy kicsivel magasabb az ilyen tanítások támogatottsága. A magukat kereszténynek mondók körében az átlagnál sokkal népszerűbbek az ezoterikus tanok, azok is, amelyek ellentmondanak a kereszténység tanításainak. Az egyébként is könnyen látható, hogy teljesen összekavarodnak a kereszténységből, az egyiptomi és görög mitológiából, az ősmagyar mondakörből átvett motívumok és az áltudományos butaságok.

Ezoterikus tusfürdőre és reinkarnációs hipnózisra is lehet költeni

Önmagában az ezotéria nem rosszabb, mint ha bármelyik vallás tanításaiban keresi az ember a választ az élet nagy kérdéseire – magyarázza András, aki saját számítása szerint két év alatt nagyjából kétmillió forintot költött el erre. Baj akkor van, amikor valaki nem képes megálljt parancsolni a kiadásainak, ahogy ez vele is történt.

Képünk illusztráció © MTI / Ujvári Sándor

Elsőre csak ezoterikus könyvekből vásárolt be, majd egyre többször járt el reinkarnációs hipnózisra, ahol azt ígérték neki, hogy az előző életeiből hátramaradt emlékeket élheti át újra. Megpróbálkozott a 160 ezer forintos szivárványgyermek-tanfolyammal is – itt arra próbálták rávezetni, hogyan lehet egy felnőtt élete is olyan játszva tanuló, mint egy gyereké. De belsőlátó-képzést is kipróbált, eközben pedig rosszabb pillanataiban két-három naponta beszélgetett emelt díjas telefonszámokon jósokkal. Arra hivatkozva, hogy nem mindegy, mi jut a szervezetébe, az ott ajánlott tisztálkodószereket kezdte el venni (ilyet könnyű találni a neten, egy közepes tubus fogkrém 2900 forint, egy negyedliteres sampon vagy tusfürdő 4700). Annak, hogy leállt, két oka volt. Eljött a pont, amikor úgy érezte, már nem képes kezelni a kiadásait, és nagyjából ugyanekkor elege lett az ezotéria mellett tomboló oltásellenes propagandából.

Utólag belegondolva az volt a legjobb, hogy végre valaki foglalkozott a bajaimmal

– emlékezett vissza. Ezen egy picit sem csodálkoztam, miután találomra felhívtam egy, a Mennyei Atyámmal való találkozást hirdető telefonszámot. Már az időpontkérésnél azt lehetett érezni: mindent tudni akarnak arról, aki 15 ezer forintért eljön egy ilyenre. Kedves, barátságos hangú csevegés fogadott, olyasmi ártatlan kérdésekkel, hogy kikkel ünnepeltem a legutóbbi születésnapomat, mennyit kell dolgoznom egy nap, ami után mehetnék társalogni az Atyámmal – teljesen érthető, hogy aki elhanyagolva érzi magát, boldog, hogy valaki végre meghallgatja. Azt mondta: a legtöbben pénzt vagy szerelmet kérnek, de ő abban is szívesen segít, hogy a munkámmal kivívjam a főnököm elismerését. És ez utóbbiban véletlenül tényleg igaza volt.

Pontosan ugyanezzel a stílussal találkoztam akkor, amikor az egyiptomi istenekkel folytatott társalgást kínáló telefonszámot hívtam. Próbaként elmondtam, hogy nem vagyok biztos benne, tényleg működhet-e egy ilyen társalgás, de megnyugtattak: sok szkeptikust meggyőztek már, ehhez nem kell vakhit, bőven elég, ha átutalom a 9 ezer forintot a megadott számlaszámra. Kicsit megzavarni csak akkor tudtam, amikor megkérdeztem, hogy adna-e áfás számlát.

Képünk illusztráció © MTI / Ujvári Sándor

Mit léphetnek a hatóságok?

A NAV valóban meg tudná lepni azokat, akik az ilyen munkákkal foglalkoznak – meg is esett már, hogy egy Heves megyei falu jósnője nem látta előre, hogy adóellenőrök jönnek hozzá. Ő 25 ezer forintból próbálta megmondani tenyér- és kártyajóslással a revizor jövőjét, de a saját balsorsát nem tudta megjósolni, több százezer forintra büntették adószám és működési engedély hiánya miatt. De ez a ritkább eset, a legtöbbeket nem zargatják ilyenekkel.

Máskor a GVH lépett közbe. Azt még most is vizsgálják, hogy az Ékszer Tv megsértette-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat tilalmát. Megnézik például, hogy a tévében hirdetett nyakláncot tényleg megáldotta-e a pápa, vagy csak kitalálták. Ez azért jelent könnyebb vizsgálatot, mert a pápa még a nem hívők szerint is létező személy; azt viszont, hogy egy kristálygömb megsimogatásától valaki kiegyensúlyozottabbnak érzi-e magát, nehéz betuszkolni a vizsgálati lehetőségekbe. Arra próbálnak odafigyelni, hogy gyógyítást ne reklámozhassanak – nem túl sok sikerrel.