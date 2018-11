Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az Ír Köztársaság között.","shortLead":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és...","id":"20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3693f-f484-4393-b5cb-9c54b64bc7d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. november. 07. 13:37","title":"Az ír kérdés miatt továbbra is zsákutcában a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még sok ilyet találhat az, akinek egyszerre van hajlama az ezotériára és sok-sok fölösleges pénze. A jósok általában csak a NAV-ellenőrök érkezését nem látják előre.","shortLead":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még...","id":"20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a302a4-b64b-4b1a-895f-f6ba0391f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","timestamp":"2018. november. 08. 16:30","title":"Majdnem beszéltünk Mennyei Atyánkkal, de nem tudott számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi rendszerben. Ráadásul rengeteg előítélettel kell megküzdeniük az örökbefogadó pároknak. November 9-e az Örökbefogadás Világnapja.\r

\r

","shortLead":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi...","id":"20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cb8aaf-ed19-4fdb-9b9d-5825cc345e98","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","timestamp":"2018. november. 08. 14:51","title":"Nem örökbefogadóknak való vidék: minden második szülőt megszól a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.","shortLead":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak...","id":"20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadb219-d725-4347-8bfb-4f1d7cccca00","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","timestamp":"2018. november. 07. 20:14","title":"Még mindig alig akad olyan játszótér, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte az Európai Bizottság.","shortLead":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte...","id":"20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c46ac9-c83c-46c4-be5c-68aa0efd93f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","timestamp":"2018. november. 07. 14:03","title":"Ha azt hitte, hogy Budapest vagy Pusztaottlaka az EU leginnovatívabb városa, akkor tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b703a67-85b8-4983-8fae-ed874fe1a0ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Székelyföld más településein is jóval fagypont alatti hőmérsékletet mértek az éjjel.","shortLead":"Székelyföld más településein is jóval fagypont alatti hőmérsékletet mértek az éjjel.","id":"20181108_9_fok_volt_az_ejjel_Csikszeredan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b703a67-85b8-4983-8fae-ed874fe1a0ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb39db8e-890a-4988-b952-e5fabc6a5e1b","keywords":null,"link":"/idojaras/20181108_9_fok_volt_az_ejjel_Csikszeredan","timestamp":"2018. november. 08. 16:47","title":"-9 fok volt az éjjel Csíkszeredán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet munkaerő-utánpótlásban, a létszámhiány mellett a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az újonnan munkába állók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, szakirányú képzettséggel.","shortLead":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos...","id":"20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dd4984-21b7-4e7f-86ca-4f8b4a66f24a","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","timestamp":"2018. november. 08. 06:08","title":"Ha minden így marad, lassan eltűnnek a tetőfedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]