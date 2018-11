Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők arra számítottak, hogy erre csak csütörtökön kerül sor.","shortLead":"A szakértők arra számítottak, hogy erre csak csütörtökön kerül sor.","id":"20181128_Maris_megjelent_a_hadiallapotrol_szolo_jogszabaly_az_ukran_kozlonyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70eb7a-7db6-4d57-b402-d9e92664b643","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Maris_megjelent_a_hadiallapotrol_szolo_jogszabaly_az_ukran_kozlonyben","timestamp":"2018. november. 28. 19:27","title":"Máris megjelent a hadiállapotról szóló jogszabály az ukrán közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért érdemelt ki Orbán. ","shortLead":"Benjamin Netanjahu valósággal dicsérte a magyar kormányfőt, amit szerinte az antiszemitizmus elleni küzdelemért...","id":"20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b9521-8257-4e36-a126-d1aa5db79429","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Orbanrol_aradozott_egy_sort_az_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 27. 22:01","title":"A CNN-en áradozott egy sort Orbánról Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","shortLead":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","id":"20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf08d3f-2e7c-4b3d-a3e6-3f6fbe78fa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Tüntetnek a szakszervezetek a \"rabszolgatörvény\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","shortLead":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","id":"20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99904f19-8f24-4ece-8a1e-6d8722e262f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","timestamp":"2018. november. 27. 19:03","title":"Zseniális magyar mém jött a tegnapi Marsra szállásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. A polgármester a vásárlásba belehajszolt eladósodottakkal néz farkasszemet, és kénytelen széttárni a karját az igénylők előtt is, mert lakás, az nincs.","shortLead":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények...","id":"20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca4ba3-6cd8-4e40-89a4-92cb82a201ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. november. 28. 06:30","title":"Újabb csontváz borult Márki-Zay Péterre az előző városvezetés szekrényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]