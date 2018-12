Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő rakétaközpontot is bővítette.","shortLead":"A hírt közlő amerikai intézet szerint Észak-Korea nemcsak egy meglévő létesítményt, de úgy tűnik, a mellette levő...","id":"20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072d6a3-1616-4f48-8574-9152be37233b","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Hiaba_az_eddigi_enyhules_ujra_boviti_raketakozpontjat_EszakKorea","timestamp":"2018. december. 06. 09:13","title":"Hiába az eddigi enyhülés, újra bővíti rakétaközpontját Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","shortLead":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","id":"20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1cb602-7f46-40e2-85d0-f41b47eb7575","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2018. december. 04. 13:50","title":"Kizárhatják a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet visszavág az Orbán Viktort támadó \"liberális erőknek\".","shortLead":"A kabinet visszavág az Orbán Viktort támadó \"liberális erőknek\".","id":"20181205_Megerkezett_Brusszelbe_a_kormany_Verhofstadtellenes_plakatja__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d357a932-c110-493f-bd08-a427335bd446","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Megerkezett_Brusszelbe_a_kormany_Verhofstadtellenes_plakatja__foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:26","title":"Megérkezett Brüsszelbe a kormány Verhofstadt-ellenes plakátja – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","shortLead":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","id":"20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26cf62-5f34-4868-b22a-49dcfd37171a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","timestamp":"2018. december. 05. 06:10","title":"Megint olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]