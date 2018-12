Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","shortLead":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","id":"20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267900af-6d40-402f-8eb7-f4b1d844f84c","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","timestamp":"2018. december. 10. 13:25","title":"\"Rabszolgatörvény\": Rendkívüli bizottsági üléssel akadályozták az ellenzék tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","shortLead":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","id":"20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c63fae9-f823-4f22-900d-53f0ba836415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 09. 15:05","title":"Figyelem, hétfőtől vasúti sztrájk lesz Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d9980e-548a-4c58-834d-3738a9e397ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ferrero élelmiszeripari cég megvásárolná a Campbell Soup’s nemzetközi üzletágát, amely a levesek mellett a Arnott’s nevű kekszmárkát is tartalmazza.","shortLead":"A Ferrero élelmiszeripari cég megvásárolná a Campbell Soup’s nemzetközi üzletágát, amely a levesek mellett a Arnott’s...","id":"20181210_A_Nutella_gyartoja_erdeklodik_a_ceg_irant_amely_Lollobrigidat_es_Andy_Warholt_is_megerintette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47d9980e-548a-4c58-834d-3738a9e397ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd5163-84ea-48ec-bf4c-9d10a46eebf0","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_Nutella_gyartoja_erdeklodik_a_ceg_irant_amely_Lollobrigidat_es_Andy_Warholt_is_megerintette","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"A Nutella gyártója érdeklődik a cég iránt, amely Lollobrigidát és Andy Warholt is megérintette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","shortLead":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","id":"20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7822d-8be1-4487-abb1-e0b2294234e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. december. 10. 09:05","title":"Nyomtatóval hamisítottak pénzt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","shortLead":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","id":"20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a7bbf-ce44-4ebd-8fb7-3fc943374d34","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","timestamp":"2018. december. 10. 06:03","title":"Felfüggesztik a kitermelést a legnagyobb líbiai olajmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a bizottság előtt van az erről szóló javaslat.","shortLead":"Már a bizottság előtt van az erről szóló javaslat.","id":"20181210_Lefujnak_az_M0as_nyugati_szakaszanak_tovabbepiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dda8eb-ea90-4746-bcee-3db960e95da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Lefujnak_az_M0as_nyugati_szakaszanak_tovabbepiteset","timestamp":"2018. december. 10. 11:56","title":"Lefújnák az M0-s nyugati szakaszának továbbépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle egységes szabályozást a kamionok számára az egész unióban, ahol óriásiak a bérkülönbségek Kelet és a Nyugat között. ","shortLead":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle...","id":"20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5e7b0-1182-475f-8618-32892ce56936","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","timestamp":"2018. december. 11. 11:38","title":"A robotsofőrök kicsinálhatnak mindenkit, így végződhet a kelet-nyugati kamionos háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]