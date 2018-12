Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre egy üzletet akarnak nyitni Budapesten, kettőt pedig Székesfehérváron. ","shortLead":"Jövőre egy üzletet akarnak nyitni Budapesten, kettőt pedig Székesfehérváron. ","id":"20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb7ece-eb55-4c8e-b2b2-1e5a8c133b33","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","timestamp":"2018. december. 11. 13:07","title":"Rögtön két kávézót is nyit a Starbucks egy vidéki városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is Soros Györgyről beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is...","id":"20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f57cc0-e5b9-4464-a1fa-1d32e396dfb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","timestamp":"2018. december. 11. 12:08","title":"Orbán: Ha Antall Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","shortLead":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","id":"20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a30b47-d8f2-4a59-a328-b49ba1ca8d00","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","timestamp":"2018. december. 09. 16:15","title":"May cáfolta, hogy elhalasztanák a Brexit-ügyi szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként azonosítani, hanem azé a felnőtté, akinek elmondja. A gyerekek ugyanis általában jeleznek valahogy, a felnőttek viszont szeretik elfordítani a fejüket. ","shortLead":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként...","id":"20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30c8058-bf3f-4c80-8921-3f21741bcc35","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Hazug mítosz, hogy a gyerekek ne jeleznék a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","shortLead":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","id":"20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa05d2d-a50f-42c4-b05a-5383253a4cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","timestamp":"2018. december. 11. 09:24","title":"Több mint 300 óvónő hiányzik a rendszerből, szolgálati lakással sem lehet őket odacsábítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab471-db4e-4e29-9013-9406f92c7173","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"\"Folyamatosan ott a rettegés: ki lesz a következő?\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Windisch Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle egységes szabályozást a kamionok számára az egész unióban, ahol óriásiak a bérkülönbségek Kelet és a Nyugat között. ","shortLead":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle...","id":"20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5e7b0-1182-475f-8618-32892ce56936","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","timestamp":"2018. december. 11. 11:38","title":"A robotsofőrök kicsinálhatnak mindenkit, így végződhet a kelet-nyugati kamionos háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]