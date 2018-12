Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja, mert meg kell várni, amíg elkezdődik a Podmaniczky tér felújítása. Ami egyébként még lóg a levegőben. A tervek szerint a sávokat újra fogják osztani a Bajcsy-Zsilinszky úton, ha elkezdődik a felújítás. A normál élettartamát már jócskán túllépett burkolatot akkor marták föl, amikor elkezdtek járni rajta a metrópótló buszok, és feltűnt, hogy csúszik.","shortLead":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja...","id":"20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3739c47-12b9-4150-b521-d6e178117d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Marad a gányolás a metrópótlók buszsávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land Media Kft. nyert. Flashmob, gerillakampány és vírusmarketing várható, de készül majd halas szalvéta, lufi és színes ceruza is.\r

\r

","shortLead":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land...","id":"20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb9d5d2-b595-472a-a50d-1d61516512ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","timestamp":"2018. december. 05. 14:22","title":"100 tonna pontyszelet áráért népszerűsíti a halfogyasztást Balásy Gyula cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és a rák elnyomásával állnak kapcsolatban, s ez magyarázattal szolgálhat hosszú életükre – állítja egy új tanulmány.","shortLead":"A galápagosi óriásteknősök olyan genetikai variánsokkal rendelkeznek, amelyek a DNS-javítással, az immunválasszal és...","id":"20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe282c-252a-463d-a4f4-05503aebd005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_galapagosi_oriasteknosok_genetikai_variansai_hosszu_elet_maganyos_george","timestamp":"2018. december. 06. 18:03","title":"Mi a hosszú élet titka? Arra már rájöttek, miért élnek 100 évig az óriásteknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c5cf32-41a6-471f-bc73-91a2043b8376","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"A legnagyobb német kormánypárt pénteken új elnököt választ hamburgi kongresszusán, és ennek kimenetele érinteni fog minket is Magyarországon. Hogyan jutottunk idáig, kik a jelöltek, és mit jelent az egyik vagy másik győzelme? Achtung, gyorstalpaló indul!","shortLead":"A legnagyobb német kormánypárt pénteken új elnököt választ hamburgi kongresszusán, és ennek kimenetele érinteni fog...","id":"20181206_Bosszut_all_Merkelen_a_regi_ferfiklub_vagy_meg_egyszer_felejuk_keveredik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c5cf32-41a6-471f-bc73-91a2043b8376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04051941-5780-43d4-a845-b1faf4edc994","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Bosszut_all_Merkelen_a_regi_ferfiklub_vagy_meg_egyszer_felejuk_keveredik","timestamp":"2018. december. 06. 20:00","title":"Bosszút áll Merkelen a régi férfiklub, vagy még egyszer fölébük kerekedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos felhasználók híváslistáját és gyűjtötték be SMS-eiket. Mindezt egyetlen céllal: hogy még nagyobbra növekedjenek. ","shortLead":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos...","id":"20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cfeada-508e-4234-87ae-93f556c5ac8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","timestamp":"2018. december. 06. 14:33","title":"Szándékosan kémkedett az SMS-eink és híváslistánk után a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek, amikor a halál okát kell meghatározni.","shortLead":"A dokumentum szerint egyre nő a fertőzések miatt bekövetkező halálesetek száma, de a kórházak sokszor trükköznek...","id":"20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273cc3b-69ba-4377-950c-fddf01267b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Leforditotta_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_a_TASZ_kiderult_hogy_egyre_nagyobb_a_baj","timestamp":"2018. december. 05. 17:14","title":"„Lefordította” a kórházi fertőzésekről szóló jelentést a TASZ, kiderült, hogy egyre nagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","shortLead":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","id":"20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6adf56-c0f7-4eec-aa85-c47397a92af0","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","timestamp":"2018. december. 06. 08:42","title":"Mit keres egy angolna egy fóka orrában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]