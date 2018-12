Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kérdéseket. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által benyújtott...","id":"20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e089ea-75e2-41ee-878c-64a19ac5e5ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_gyuloletkampanyt_nepszavazassal_nem_lehet_megallitani","timestamp":"2018. december. 11. 20:13","title":"A kormányzati gyűlöletkampányt népszavazással nem lehet megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött betonemberről” azt mondja Puzsér, szemérmetlenül hazudik.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint Tarlós István megkezdte a kampányt, de „a cementtel és sóderrel mindig jól kitömött...","id":"20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0984880e-98e7-4a57-b1db-f0e8cae308d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Puzser_Tarlos_meg_a_Kutyapartot_is_megprobalja_tullicitalni","timestamp":"2018. december. 11. 12:24","title":"Puzsér: Tarlós még a Kutyapártot is megpróbálja túllicitálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","shortLead":"A brit miniszterelnök megerősítette: nem voksolnak holnap a a dokumentumról.","id":"20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310d55d1-2e6e-4934-8ad1-9f08e071231f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_elhalasztjak_a_szavazast_a_brexit_megallapodasrol","timestamp":"2018. december. 10. 16:44","title":"Elhalasztják a szavazást a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha új laptop érkezik a családi vállalkozásba, vagy saját cégbe. De hogyan tudjuk kiválasztani a legmegbízhatóbbakat úgy, hogy közben pénzt is spóroljunk? Cikkünkben IT-szakemberek tanácsait gyűjtöttük össze. \r

","shortLead":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha...","id":"lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a4a64-80f7-4d4e-92ee-1754ef3a7d00","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","timestamp":"2018. december. 10. 19:35","title":"Laptop már van, de mit telepítsek rá? – 6 tipp családi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 harmadik negyedévében dobja piacra a Qualcomm a legújabb processzorát, ami kifejezetten a Windows 10-es eszközökhöz készült. Ha hihetünk a fejlesztőknek, a töltőt szinte el is felejthetjük.","shortLead":"2019 harmadik negyedévében dobja piacra a Qualcomm a legújabb processzorát, ami kifejezetten a Windows 10-es...","id":"20181211_qualcomm_snapdragon_8cx_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c71a6-f888-45a0-b07f-6faeb9430410","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_qualcomm_snapdragon_8cx_windows_10","timestamp":"2018. december. 11. 11:03","title":"Nagy lökést adhat a windowsos számítógépeknek ez a kis chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba játszani. ","shortLead":"Egy kaliforniai katolikus iskola két apácája körülbelül 500 ezer dollárt sikkasztott, hogy elmehessenek Las Vegasba...","id":"20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00524eba-201d-4156-b179-0590e96c1b71","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Tudnak_elni_ket_apaca_elvert_felmillio_lopott_dollart_Las_Vegasban","timestamp":"2018. december. 11. 09:53","title":"Tudnak élni: két apáca elsikkasztott, majd eljátszott félmillió dollárt Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a településkép védelméről szóló úgynevezett plakáttörvény ellen 55 országgyűlési képviselő által benyújtott indítványt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a településkép védelméről szóló úgynevezett plakáttörvény ellen 55 országgyűlési...","id":"20181212_Az_Alkotmanybirosag_megvedte_a_plakattorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de993f82-bcd8-4c43-962b-46a4c46f1881","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Az_Alkotmanybirosag_megvedte_a_plakattorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 10:16","title":"Az Alkotmánybíróság megvédte a plakáttörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot Debrecenben: még a BMW beruházásának is a vagyon újraosztása az egyik legfőbb értelme.","shortLead":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot...","id":"201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8272ee-6928-4ac0-bf68-a9bf60100a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","timestamp":"2018. december. 11. 14:20","title":"A BMW-gyár milliárdjaiból is a kormány oligarchái szedhetik meg magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]