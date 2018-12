Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","shortLead":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","id":"20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d02bb48-3890-4bbc-9f32-64307fa22886","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","timestamp":"2018. december. 13. 19:03","title":"Sokallja az 577 ezer forintot egy iPhone-ért? Akkor nézze meg a 6,1 millió forintos változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében négyezer hektárra tennék rá a kezüket, minden jogi eszközt bevetettek, de mégsem nekik áll a zászló.","shortLead":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében...","id":"20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2292c0-cf8c-47de-a77e-64abb9531254","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","timestamp":"2018. december. 13. 12:41","title":"„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","shortLead":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","id":"20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd82dd-1b5e-460b-8c20-a52ea8997453","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","timestamp":"2018. december. 13. 10:30","title":"Leopárd ölte meg az erdőben meditáló szerzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbfb3c7-0f63-429c-a54a-add568073eff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már korábban is lehetett arról hallani, hogy a kormány kezdene valamit az intézet által használt épületekkel.","shortLead":"Már korábban is lehetett arról hallani, hogy a kormány kezdene valamit az intézet által használt épületekkel.","id":"20181213_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cbfb3c7-0f63-429c-a54a-add568073eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bf7cd-8199-49b5-87de-68a81687bf6d","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes_Debrecen","timestamp":"2018. december. 13. 16:12","title":"Index: Debrecenbe költöztethetik a természettudományi múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban.A szervezet szerint a pártok nem reagáltak a megkeresésre, ezért kezdeményezték a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési...","id":"20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf8136-fa68-46d6-b5f6-39c34fa73a95","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","timestamp":"2018. december. 14. 13:53","title":"ÁSZ: A Momentum és a Párbeszéd nem volt együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","shortLead":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","id":"20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa491642-e696-434b-9100-02d635cbc5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","timestamp":"2018. december. 14. 05:15","title":"Pintér: Sorozatos támadás érte a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli a rendszerből, összesne 224 millióig jutottak három hónap leforgása alatt.","shortLead":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli...","id":"20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6464007-fc50-4af4-824b-b4285be7a3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","timestamp":"2018. december. 14. 18:33","title":"Gőzerővel törli a videókat a YouTube, három hónap alatt 58 millióig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]