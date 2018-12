Az egyik rendőrszakszervezet bejelentette: jövőre tiltakozó akció sorozatot indít, mert az állomány torkig van az állandó készültséggel. Az iszlamista terrorizmus és a sárgamellényesek miatt egyre csak gyűlnek a túlórák, de senki sem tudja kivenni azokat, mert nincs elég rendőr - magyarázza a helyzetet a Force Ouvrière szakszervezet rendőri részlegének főtitkára. Yves Lefebvre szerint a kígyó a saját farkába harap, mert senki sem talál megoldást. A helyzet pedig egyre paradoxabb lesz.



Akár 3 éves túlórakeretet is összegyűjthet egy veterán zsaru



Akkor pedig elvben fel kellene menteni egy 57 éves rendőrt a munka alól, hiszen hatvan éves korában nyugdíjba megy. A hároméves ki nem fizetett túlóra épp fedezné azt az időt, ami a nyugdíjig még hátravan - vázolja fel az abszurd helyzetet a rendőrszakszervezet főtitkára. Persze szó sem lehet arról, hogy az 57 éves rendőrt felmentsék a szolgálat alól, hiszen ki megy ki akkor az utcára, hogy féken tartsa a sárgamellényes tüntetőket?



21,82 millió ki nem fizetett munkaóra



A múlt év végén a szenátus felmérte a helyzetet, és akkor jött ki ez a csillagászati szám. Azóta persze eltelt még majdnem egy év. Ma már legkevesebb 25 millió munkaóránál tartunk - jegyzi meg a rendőrszakszervezet főtitkára, aki a párizsi Le Figaro-nak nyilatkozott. A Nice Matin című helyi lap arról írt, hogy a zsaruk levelet küldtek Macron elnöknek: csináljon már valamit! Ki lehetne például fizetni a túlórapénzeket! Egy órára a rendőrök átlagosan 12 euróval számolnak. Így szerintük a kormány alig 300 millió euróból megúszhatná az egészet.



Csakhogy a kormány nem tud és nem is akar fizetni



Nem azért, mert Macron elnök szívtelen. Az államfő tisztában van azzal, hogy ezekben a nehéz időkben milyen nagy szüksége van a rendvédelmi dolgozók, a fegyveres erők lojalitására. Ennek ellenére a hadsereg vezetőivel már az első költségvetés alkalmából összeveszett. Megkurtította a katonák költségvetését, hogy teljesíteni tudja a 3%-os hiány számot a költségvetésben. A vezérkari főnök egyből lemondott. Azóta regényeket ír ...

A rendőrök sem kaphatnak plusz pénzt, hiszen Macron épp most adott engedményeket a sárgamellényeseknek. Fennáll a veszély, hogy nem tudja teljesíteni a 3%-os hiánycélt. Igaz, hogy január elsejétől bevezetik a GAFA adót, vagyis megvágják az amerikai multikat: a Google-t, az Apple -t, a Facebook-ot és az Amazont.



A zsaruk morognak, de engedelmeskednek



Az előző belügyminiszter tisztában volt a rendőrök hangulatával. A zsaruk nemcsak a túlóra miatt morognak, hanem a lepukkant járművek, a felújítás után kiáltó őrszobák miatt is elégedetlenkednek. Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy béremelést várnak, mint az ötödik hete tüntető sárgamellényesek. Gerard Collomb belügyminiszter mindezt tudva lemondott, és visszament Lyonba polgármesternek. Utódának, Castaner- nek a nyakába szakadt az egész. Azt semmiképp sem engedheti meg, hogy a jelenlegi feszült helyzetben a rendőrök meginogjanak. A többéves folyamatos készenlét viszont érezhetően megviselte az állományt. Szép szavaknál többre várnak, de Macron elnök nemigen engedhet a nyomásnak. Európai partnerei nem néznék el neki, hogy nem végzi el a házi feladatát: nem teszi rendbe a költségvetést. Akkor pedig marad a róka fogta csuka állapot, vagyis a béremelést követelő tüntetők olyan rendőrökkel néznek szembe, akik maguk is hasonló cipőben járnak Franciaországban.