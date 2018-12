Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek az állítólagos Soros-terv céljaival.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek...","id":"20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b391d-51c6-47b9-a9a0-45bdc324d2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","timestamp":"2018. december. 20. 13:50","title":"Ujhelyi: A Fidesz EP-képviselői támogatják a menekültek integrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e9be62-c216-4ad3-b0f1-96cd9ad63199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy vajon miről szólhat egy sportkocsi-gyártó \"Merry Driftmas!\" című ünnepi videója.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy vajon miről szólhat egy sportkocsi-gyártó \"Merry Driftmas!\" című ünnepi videója.","id":"20181221_a_nap_videoja_karacsonyfat_meg_sosem_szallitottak_autoval_ennyire_latvanyosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e9be62-c216-4ad3-b0f1-96cd9ad63199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afac69f-7898-49cb-8b13-09ffee88e65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_a_nap_videoja_karacsonyfat_meg_sosem_szallitottak_autoval_ennyire_latvanyosan","timestamp":"2018. december. 21. 06:41","title":"A nap videója: karácsonyfát még sosem szállítottak autóval ennyire látványosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem hosszabbítja meg a miédiahatóság. 