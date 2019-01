Levélben nyugtatja a brit miniszterelnököt vagy még inkább a brit parlament tagjait Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság és Donald Tusk, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács elnöke. A Brexit-megállapodásról szóló, biztos bukásnak ígérkező szavazás elé időzített levélben a két vezető világossá teszi: az ír–északír hatát átjárhatóságát biztosítani hivatott vészmegoldás, a „backstop” aktiválása csak a legvégső esetben várható, és akkor is csak addig lenne hatályos, amíg feltétlenül szükséges.

A megállapodást ellenző Brexit-párti képviselőknek ez a legnagyobb aggodalma, Theresa May pedig december közepe óta próbál valamiféle jogi garanciát kapni Brüsszeltől arra, hogy a backstop nem jelenti az Egyesült Királyság EU-hoz láncolását. Tusk és Juncker ezt eddig elutasította az uniós tagok által november végén elfogadott Brexit-megállapodás módosítását, és ez most sem történt meg. Jelzik ugyanakkor, hogy a Maynek időközben kínált politikai szándéknyilatkozatok valójában jogi erővel bírnak. Azok ugyanis bekerültek a decemberi EU-csúcs határozatai közé, a 28 tagországi vezető által aláírt zárónyilatkozat pedig jogi szövegnek számít az EU-ban.

Arról is írtak, hogy az EU a brit kilépés tervezett dátumát, 2019. március 29-ét követően a lehető leghamarabb kész megkezdeni a tárgyalást a jövőbeli kapcsolatrendszerről, így minimalizálva annak a kockázatát, hogy az átmeneti időszak végéig ne sikerüljön megállapodni, és alkalmazni kelljen az ír–északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldást, amely a brit belpolitikai konfliktus alapja.

A brit parlament alsóháza egy nagyjából egy hónapos halasztás után kedden szavaz a Brexit-megállapodásról, a jóváhagyás azonban egyelőre valószínűtlennek látszik, a mostani brüsszeli levél ellenére is. Az sem kizárható, hogy a Theresa May által benyújtott javaslatot több mint száz szavazattal utasítják el a képviselők, amire száz év óta nem volt példa a brit parlament alsóházában.

May, mielőtt visszatért volna a Westmintsterbe győzködni a képviselőket egy Stoke-on-Trent-i gyárban mondott beszédet, amelyben elismételte: ha elbukik a javaslat, nagyobb annak a kockázata, hogy nem lesz kilépés, mint hogy „no-deal”, vagyis rendezetlen Brexit következik be. Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a Brexit halasztását, amint arról a Guardian írt a hétvégén, May annyit mondott: nem akar halasztást.