[{"available":true,"c_guid":"ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak. Ezáltal a tumorsejtek nem tudtak többé áttéteket képezni.","shortLead":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak...","id":"20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5bd81-13f8-421b-8d8e-8ad220d0d553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","timestamp":"2019. január. 21. 11:03","title":"Ez már áttörés: sikerült a rákos sejteket átprogramozni ártalmatlan zsírsejtekké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia első osztályú labdarúgó-bajnokság sztárgárdája, a Paris Saint-Germain 9–0-ra legyőzte a Guingamp együttesét. Mit lehet ilyenkor mondani? Mármint a vesztes oldalon?","shortLead":"A francia első osztályú labdarúgó-bajnokság sztárgárdája, a Paris Saint-Germain 9–0-ra legyőzte a Guingamp együttesét...","id":"20190120_A_foci_egyik_alapigazsagat_fogalmazta_meg_a_09re_lezakozo_francia_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19ec251-b6e0-4efe-a76d-85712ce813da","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_foci_egyik_alapigazsagat_fogalmazta_meg_a_09re_lezakozo_francia_csapat","timestamp":"2019. január. 20. 08:39","title":"A foci egyik alapigazságát fogalmazta meg a 0:9-re lezakózó francia csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Angéla feljelentést tett. ","shortLead":"Németh Angéla feljelentést tett. ","id":"20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d42bf-5cb2-46c4-ab7c-d235a9c4985f","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","timestamp":"2019. január. 21. 17:37","title":"Halálos fenyegetést kapott a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0631d9-acf7-4c40-bec5-f0bfe4e4471b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sűrű köd miatt rohant bele egy autó egy kamionba, ez okozta a tömegkarambolt. ","shortLead":"A sűrű köd miatt rohant bele egy autó egy kamionba, ez okozta a tömegkarambolt. ","id":"20190121_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_szornyu_baleset_helyszinerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0631d9-acf7-4c40-bec5-f0bfe4e4471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bd91e-637d-4d90-beea-af7b756c77b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_szornyu_baleset_helyszinerol","timestamp":"2019. január. 21. 12:09","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt halálos baleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","shortLead":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","id":"20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819903b-1b45-4a32-af12-05dce02a81c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","timestamp":"2019. január. 22. 06:40","title":"Speciális szabályok szerint engedné a miniszter a föld öröklését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Tíz centis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","shortLead":"Tíz centis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","id":"20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540182af-d1ce-4582-ad61-3f48c9e51be5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","timestamp":"2019. január. 22. 05:20","title":"Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést a hó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]