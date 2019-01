Sokkal könnyebb lesz a földhivatali ügyintézés, ha valóra válik a kormány terve

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő Billie Jean King a fénykorát már kiélvező, és inkább csak a szerencsejátékban – és persze a nőgyűlöletben – örömét lelő Bobby Riggs ellen vívott. Forradalom volt vagy show-műsor? Ma is nehéz eldönteni.","shortLead":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő...","id":"20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4983bad-b60f-4985-8fd9-f5f1440a61c2","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","timestamp":"2019. január. 21. 20:00","title":"Hímsoviniszta disznó a szőrös lábú feminista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár az MI-technológia gyerekcipőben jár, már most érdemes elgondolkodni, milyen jövőképet tartanánk kívánatosnak, ez ugyanis hatással lehet a végkifejletre – figyelmeztet Max Tegmark, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) fizikaprofesszora, aki Élet 3.0 című könyvében fel is vázol néhány forgatókönyvet. Cikkünkben bemutatjuk a hét leginkább emberbarát verziót.","shortLead":"Bár az MI-technológia gyerekcipőben jár, már most érdemes elgondolkodni, milyen jövőképet tartanánk kívánatosnak...","id":"20190120_mesterseges_intelligencia_forgatokonyv_jovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e8959c-1184-411a-a760-dc6bd1c6e119","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190120_mesterseges_intelligencia_forgatokonyv_jovo","timestamp":"2019. január. 20. 19:15","title":"Mi vár ránk a jövőben? Jóindulatú diktátor, oltalmazó isten vagy valami más?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free alapítvány vezetője.","shortLead":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free...","id":"20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d04d84-1017-483a-b13e-be93ba9054cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","timestamp":"2019. január. 22. 08:03","title":"Megtörténhet az elképzelhetetlen: néhány éven belül kihalhatnak a tigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","shortLead":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","id":"20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540182af-d1ce-4582-ad61-3f48c9e51be5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","timestamp":"2019. január. 22. 05:20","title":"Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést a hó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8545a07e-2a4a-44f8-8998-5d2b56972795","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint egy olyan autós, aki úgy véli, ha ő megjelenik, akkor ott mindenkinek azonnal félre kell húzódnia. ","shortLead":"Megint egy olyan autós, aki úgy véli, ha ő megjelenik, akkor ott mindenkinek azonnal félre kell húzódnia. ","id":"20190120_Video_Nem_kicsit_arrogans_BMWs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8545a07e-2a4a-44f8-8998-5d2b56972795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6209619-5b75-4e2e-8cf2-9eec686af7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_Video_Nem_kicsit_arrogans_BMWs","timestamp":"2019. január. 21. 04:04","title":"Nem kicsit arrogáns ez a luxusautós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető. Több mint három évet kell várjunk, hogy hasonlót lássunk. ","shortLead":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt...","id":"20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdc7888-76c8-4645-9e75-cd6dfca0ec75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","timestamp":"2019. január. 21. 09:03","title":"Csodás képek születtek a hétfő hajnali holdfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bíróság szerint erkölcstelen magatartást népszerűsített.","shortLead":"A bíróság szerint erkölcstelen magatartást népszerűsített.","id":"20190121_Bortonbe_kell_mennie_az_egyiptomi_musorvezetonek_mert_interjut_keszitett_egy_meleg_ferfival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae1a75-28b1-4913-916c-b3e3bfc7b7e3","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Bortonbe_kell_mennie_az_egyiptomi_musorvezetonek_mert_interjut_keszitett_egy_meleg_ferfival","timestamp":"2019. január. 21. 21:45","title":"Börtönbe kell mennie az egyiptomi műsorvezetőnek, mert interjút készített egy meleg férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem, Vajna Tímea nem azzal töltötte a vasárnapot, hogy félmeztelen férfiak fényképeit lájkolta az Instagramon – erre mutatott rá egy Instagram-szakértő.","shortLead":"Nem, Vajna Tímea nem azzal töltötte a vasárnapot, hogy félmeztelen férfiak fényképeit lájkolta az Instagramon – erre...","id":"20190121_vajna_timea_instagram_automata_botok_andy_vajna_halala_pikrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9aa151f-7613-43d8-b7e5-89dfe82c4e3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_vajna_timea_instagram_automata_botok_andy_vajna_halala_pikrea","timestamp":"2019. január. 21. 15:03","title":"Most rögtön elszégyellheti magát mindenki, aki beszólt Vajna Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]