Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a hamis híreket közlő oldalak és csoportok egész hálózatának felkutatására a Facebook. A cél, hogy gyökérénél fogva szüntessék meg a problémát, a lelőtt oldalaknak pedig nehezebb legyen feltámadniuk.","shortLead":"A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a hamis híreket közlő oldalak és csoportok egész hálózatának felkutatására...","id":"20190124_facebook_csoportok_oldalak_valotlansag_hamis_hir_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4436962f-aa2d-459f-9ca7-8b9fd5d21cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_csoportok_oldalak_valotlansag_hamis_hir_alhir","timestamp":"2019. január. 24. 11:33","title":"Retteghetnek a hamis híreket terjesztő oldalak és csoportok, szigorít a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek, kihűltek.","shortLead":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek...","id":"20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f72fed-7496-42b6-be65-09967c5f78ed","keywords":null,"link":"/elet/20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","timestamp":"2019. január. 23. 13:52","title":"Mínusz 45 fokban lépett le észrevétlenül két kislány az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75ed7e5-4a23-4e74-b63b-9da47d257795","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia avantgárd mindig tiszteletre méltó művészeti törekvés volt és kétségtelen, hogy a legfiatalabb francia márka a DS legújabb modellje is erőteljesen eltér a jelenlegi autók többségétől. Szalont nyitottak Budapesten és bemutatták az újdonságot. ","shortLead":"A francia avantgárd mindig tiszteletre méltó művészeti törekvés volt és kétségtelen, hogy a legfiatalabb francia márka...","id":"20190123_Itt_az_uj_francia_premum_auto_DS_7_Crossback","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75ed7e5-4a23-4e74-b63b-9da47d257795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8595f803-7c62-499f-bbd0-ac1f1dc2931f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Itt_az_uj_francia_premum_auto_DS_7_Crossback","timestamp":"2019. január. 24. 14:10","title":"Aki nagyon nem németes autót akar, itt a lehetőség, új márka nyitott szalont ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosítanak.","shortLead":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet...","id":"20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5813f7-03a4-497e-bd25-9f9b76f050d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 14:58","title":"Felfüggesztik a vizsgaidőszakot a Károli hittudományi karán a kollégiumtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő a legyőzhetetlen szuperbaktérium(ok) megjelenésének veszélye.","shortLead":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő...","id":"20190125_antibiotikum_rezisztencia_indiai_gyogyszergyarak_szuperbakterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8a6e15-0c45-437d-af3a-91954b4c75eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466f7a4-c320-46b8-a062-4dce20333e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_antibiotikum_rezisztencia_indiai_gyogyszergyarak_szuperbakterium","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Éppen azok a gyógyszergyárak „tenyésztik” a szuperbaktériumokat, ahol a betegségek gyógyításán dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki az általa bevizsgált pelenkamárkák közül 23-ban a francia élelmiszerügyi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kormányügynökség, az ANSES.","shortLead":"Potenciálisan mérgező anyagokat, köztük egy világszerte gyomirtóként használt vegyületet, glifozátot mutatott ki...","id":"20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff916b9-ff0e-4666-944f-dd91cf16fb39","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Gyomirtot_mutattak_ki_Franciaorszagban_kaphato_pelenkakban","timestamp":"2019. január. 23. 17:57","title":"Gyomirtót mutattak ki Franciaországban kapható pelenkákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]