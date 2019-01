Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnap történt támadásban 27-en haltak meg. 10 millió forinttal segítjük az áldozatok hozzátartozóit. ","shortLead":"A múlt vasárnap történt támadásban 27-en haltak meg. 10 millió forinttal segítjük az áldozatok hozzátartozóit. ","id":"20190129_A_kormany_gyorssegelyt_kuld_a_Fulopszigeteki_terrortamadasban_meghalt_aldozatok_hozzatartozoinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24158007-4f2a-4ffe-b10b-07ba7338a956","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_kormany_gyorssegelyt_kuld_a_Fulopszigeteki_terrortamadasban_meghalt_aldozatok_hozzatartozoinak","timestamp":"2019. január. 29. 13:40","title":"A kormány gyorssegélyt küld a Fülöp-szigeteki terrortámadásban meghalt áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","shortLead":"És amiatt sem aggódik, hogy a jövőben nem lesz elég szakdolgozó, mert a \"kormány számos intézkedést\" tett ezért.","id":"20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2fabb-49de-4222-bfe2-91a3215cb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5678f4-01f9-4d3b-a460-27ca5bf560ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kasler_nem_tart_attol_hogy_sztrajk_benitana_meg_az_egeszsegugyet","timestamp":"2019. január. 29. 05:53","title":"Kásler nem tart attól, hogy sztrájk bénítaná meg az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, az ügyre rálátó forrás szerint olyan videojátékos szolgáltatás indításán gondolkodnak az Apple-nél, amely a Netflixhez hasonló elvek alapján, havidíj fejében lehetne használható. A piac változó és egyre jobban érezhető igényei miatt meglepetésről aligha lehet szó.","shortLead":"Több, az ügyre rálátó forrás szerint olyan videojátékos szolgáltatás indításán gondolkodnak az Apple-nél, amely...","id":"20190129_apple_videojatek_streaming_szolgaltatas_netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d2f86-7ef2-4664-b8cb-2beb1fc7a1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_videojatek_streaming_szolgaltatas_netflix","timestamp":"2019. január. 29. 12:03","title":"Új dologgal tarolhat az Apple, beszállnának a videojátékokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is készül. Legutóbb a várható színválaszték is kiszivárgott.","shortLead":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is...","id":"20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa17674-da48-469e-abca-a8ebe61f7773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","timestamp":"2019. január. 29. 11:03","title":"Ön melyiket választaná? Ilyen színűek lehetnek a Samsung összehajtható telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","id":"20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c3db6-25d4-42fd-9fbb-a3b8dd4307d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","timestamp":"2019. január. 29. 05:28","title":"Nincs megállapodás, kedden is sztrájkolnak a győri Audi-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29924769-027b-499e-8d98-9b337e6346c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény bevezetéséről kérdezték az állami céget.","shortLead":"A túlóratörvény bevezetéséről kérdezték az állami céget.","id":"20190129_magyar_posta_tuloratorveny_bevezetes_ellenzek_soros_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29924769-027b-499e-8d98-9b337e6346c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475622be-093e-4a17-9cc6-a0ee771e0b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_magyar_posta_tuloratorveny_bevezetes_ellenzek_soros_kampany","timestamp":"2019. január. 29. 17:57","title":"Már a Magyar Posta is sorosozva válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki szemből érkező személygépkocsival, és a vétlen autós meghalt. A nyáron történt baleset vizsgálatát a rendőrség lezárta. ","shortLead":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki...","id":"20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80287c4c-e2a7-4453-9c98-d22b71bd5ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","timestamp":"2019. január. 28. 19:54","title":"Gyorsan hajtott a tizenhét éves fiú, halálos balesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","shortLead":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","id":"20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f248f2-b490-4df1-b81f-a86388d53fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. január. 30. 12:43","title":"A KDNP-nél kopogtató csalódott jobbikosokra figyelmeztet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]