[{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következett volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","shortLead":"Furcsa egy jelenet és nem csak a lángoló autó miatt, hanem, ahogyan az emberek reagáltak. ","id":"20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089034a7-c8c5-42a8-912b-2d31ca9da39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed10fbe-4092-4028-adcd-fdb870c9ea74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_autos_video_lengyelorszag_mercedes","timestamp":"2019. január. 29. 04:07","title":"Videó: lángoló Mercivel parkolt le egy idős pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme, a biztonsága.","shortLead":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme...","id":"20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce0fe6-2268-448d-a06b-0c8155536eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","timestamp":"2019. január. 29. 20:00","title":"A jó diktatúra jobb, mint a rossz – nemcsak a besúgóknak tetszik a totális kínai megfigyelőrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási rendszerből. A kiválók szerint nem politikai okok miatt szakítottak a Botka László vezette város cégével.","shortLead":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási...","id":"20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916249d-5d42-47f6-99dd-d509e480d5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"Szemétre kapott milliárdok mehetnek a kukába Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","shortLead":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","id":"20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7dd9d-3181-45b4-8432-42a79dd6c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","timestamp":"2019. január. 30. 05:08","title":"Olyan hideg van az Egyesült Államokban, hogy percek alatt fagyási sérüléseket lehet szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt a férfit, aki az úgynevezett dark weben lopott bankkártya-adatokat felhasználva fesztiváljegyeket vásárolt magának.","shortLead":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt...","id":"20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9939c4-1775-486f-b289-716fb2171b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","timestamp":"2019. január. 29. 14:03","title":"Lopott bankkártya-adatokkal, a dark weben vett fesztiváljegyeket egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]