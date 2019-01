Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","shortLead":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","id":"20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3863290c-818f-4c5d-9a0b-05b5e0e340d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","timestamp":"2019. január. 30. 19:51","title":"Donald Tusk ismét leszögezte, nem kezdik újra a Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket tartalmaznak attól függően, melyik piacra mennek.","shortLead":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket...","id":"20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a002619-6b11-4cb2-81de-7b7c2b06f36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","timestamp":"2019. január. 30. 14:33","title":"Az EU is úgy látja, más minőségű élelmiszert kapnak bizonyos tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is vizsgálja, szabályos-e a túlóratörvény önkormányzati elutasítása.","shortLead":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is...","id":"20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209e9226-1ced-4ab1-bb7a-37e18094765d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 30. 20:27","title":"A XV. került is elutasította a túlóratörvény alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","shortLead":"Egy orrszarvú, egy zsiráf, két oroszlán és két hiéna is elpusztult. ","id":"20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be088d56-9ee1-4624-9a5c-fd5defc7ecbe","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Allatokat_csapott_agyon_egy_vezetek_egy_afrikai_nemzeti_parkban","timestamp":"2019. január. 29. 18:51","title":"Állatokat csapott agyon egy vezeték egy afrikai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090ae4e-e1d2-46b8-8931-6e15618f0ff5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárja a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. ","shortLead":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárja a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. ","id":"20190131_terence_hill_is_megirigyelheti_itt_a_vw_elektromos_homokjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6090ae4e-e1d2-46b8-8931-6e15618f0ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9b9df8-ec36-44c6-8878-9177bf8d7c22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_terence_hill_is_megirigyelheti_itt_a_vw_elektromos_homokjaroja","timestamp":"2019. január. 31. 09:28","title":"Terence Hill is megirigyelheti: itt a VW új elektromos homokjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","shortLead":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","id":"20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78057db9-0878-4bf0-bc58-8648661aad72","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:38","title":"Demi Moore kiakadt attól, hogy az idősebb nők csak gonosztevőket játszhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","shortLead":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","id":"20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec93377-f7ce-4b90-b831-e5dd213b19c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 30. 12:35","title":"Kisvárda díszpolgára lett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]