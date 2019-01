Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az épületben egy holttestre bukkantak.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az épületben egy holttestre bukkantak.","id":"20190131_Holttestet_talaltak_egy_Pilis_melletti_tanyan_tuz_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5e9873-4297-443d-85fa-76dca6adce4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Holttestet_talaltak_egy_Pilis_melletti_tanyan_tuz_volt","timestamp":"2019. január. 31. 07:05","title":"Holttestet találtak egy leégett Pilis melletti tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger.","shortLead":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f619c6e-2fc8-4a86-8235-c9d7960e91e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","timestamp":"2019. január. 31. 12:45","title":"Orbán és Schwarzenegger távoznak Vajna temetéséről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS) által közzétett, a Kormányzati Kommunikációs Központtól származó, a Helsinki szerint „hazug és sértő közlemény” miatt.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS...","id":"20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027cd8d7-c81a-4b31-ad9c-ef7de482618e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","timestamp":"2019. január. 31. 13:45","title":"Kúria: Helyre kell igazítania a kormány valótlan állításait az MTI Országos Sajtószolgálatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszónő jelölheti ki, melyik edzőjének jusson az olimpiai járadékból, amelyre Hosszú öt év múlva lesz jogosult. Ha úgy rendelkezik, Tusup egy fillért sem kap.","shortLead":"Az úszónő jelölheti ki, melyik edzőjének jusson az olimpiai járadékból, amelyre Hosszú öt év múlva lesz jogosult. Ha...","id":"20190130_Milliokat_huzhat_ki_Tusup_zsebebol_Hosszu_Katinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c19fac-a880-4e43-91e7-24ffaf72755e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Milliokat_huzhat_ki_Tusup_zsebebol_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. január. 30. 11:23","title":"Milliókat húzhat ki Tusup zsebéből Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","shortLead":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","id":"20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78057db9-0878-4bf0-bc58-8648661aad72","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:38","title":"Demi Moore kiakadt attól, hogy az idősebb nők csak gonosztevőket játszhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reagált a brit parlamentben kedden este a Brexitről szóló megállapodás-tervezettel kapcsolatban hozott döntésekre Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Reagált a brit parlamentben kedden este a Brexitről szóló megállapodás-tervezettel kapcsolatban hozott döntésekre...","id":"20190129_donald_tusk_europai_bizottsag_brexit_megallapodas_backstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92400693-d7db-4922-b62f-e2a93048961a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_donald_tusk_europai_bizottsag_brexit_megallapodas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 22:24","title":"Tusk a briteknek: Nincs újratárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]