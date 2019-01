Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött és Kecskeméten. A kétmilliónál több munkavállalót tömörítő szervezet azért küzd, hogy az autógyártásban határokon átívelően nőjenek a juttatások. Wolfgang Lemb hangsúlyozza, hogy nem a német és kelet-európai telephelyek egymás elleni versenyéről van szó, hanem a munkavállalók közötti szolidaritásról. Azt tapasztalják, hogy a nagy német cégek \"nem fájlalnák\", ha nem lennének jelen Magyarországon.","shortLead":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött...","id":"20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f6fe3-efc2-43c7-a402-76bd5e5f6fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","timestamp":"2019. január. 31. 13:52","title":"Német szakszervezet az Audi-sztrájk tanulságairól: Debrecenben is lesz dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292fae24-1978-4ae3-b6ab-94c8249025b7","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Az Egyesült Államok északi és középnyugati államaiba sarkvidéki hideghullám tört be, a levegő hőmérséklete helyenként a mínusz 40 Celsius-fokig süllyedt. A Michigan-tó partját jégpáncél borítja, a Chicago folyón jégtörő hajók próbálnak úrrá lenni a helyzeten. A sál és sapka ott most alapvető felszerelés. ","shortLead":"Az Egyesült Államok északi és középnyugati államaiba sarkvidéki hideghullám tört be, a levegő hőmérséklete helyenként...","id":"20190131_Rendkivul_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292fae24-1978-4ae3-b6ab-94c8249025b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f2afaf-9af0-4f16-978b-7762d34204ee","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190131_Rendkivul_hideg","timestamp":"2019. január. 31. 16:40","title":"A tél most pont úgy néz ki Amerikában, mint egy katasztrófafilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési magasságot, amit most a testület saját hatáskörben még megtehet. Keszthely meg is tesz, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a befektetők által hasznosítható vízparti részeket.","shortLead":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési...","id":"20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9efaa0a-fcc4-4258-b506-2fd1788a790d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","timestamp":"2019. január. 30. 11:30","title":"Rohamtempóba kapcsoltak Keszthelyen, hogy Mészáros és Tiborcz köre építkezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is vizsgálja, szabályos-e a túlóratörvény önkormányzati elutasítása.","shortLead":"A Németh Angéla-vezette pesti kerület követte Zuglót és Szegedet, annak ellenére, hogy több kormányhivatal is...","id":"20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209e9226-1ced-4ab1-bb7a-37e18094765d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_XV_kerult_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 30. 20:27","title":"A XV. került is elutasította a túlóratörvény alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","id":"20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5456ab7b-4866-44b3-a335-f2c1d7a2ad30","keywords":null,"link":"/sport/20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2019. január. 29. 20:53","title":"Visszavonul az orosz sakklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","shortLead":"Ő is el akar játszani mindenféle szerepet.","id":"20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4d8aea-336c-4a63-91cf-3933bf69d6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78057db9-0878-4bf0-bc58-8648661aad72","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Demi_Moore_kiakadt_attol_hogy_az_idosebb_nok_csak_gonosztevoket_jatszhatnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:38","title":"Demi Moore kiakadt attól, hogy az idősebb nők csak gonosztevőket játszhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]